Ľudia začali panikáriť, mysleli si, že v Košiciach vybuchla bomba. Odborníci hneď všetko vysvetlili

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) eviduje poruchu na radare Kojšovská Hoľa (okres Gelnica). Informuje o tom na sociálnej sieti. „Dnes 22. 10. 2025 od 11.20 LSEČ evidujeme poruchu na radare Kojšovská Hoľa. Aktívne pracujeme na jej odstránení,“ konštatuje SHMÚ.
To však vystrašilo ľudí, pretože porucha na radare vyzerala ako výbuch bomby. Snímky sa začali rýchlo šíriť po sociálnych sieťach a panika bola na svete, informuje TN.cz. Niektorí ľudia písali o meteorite, iní dokonca blúznili o nejakej atómovke. V komentároch sa však našli aj racionálne zmýšľajúci ľudia, ktorí od začiatku tvrdili, že pôjde o chybu.
