Ľudia z Ukrajiny bránia svoje právo na život. Bývalá prezidentka Čaputová sa postavila na stranu Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok z rokovania predčasne odišiel po ostrej výmene názorov v Oválnej pracovni Bieleho domu. K rokovaniu sa vyjadrili mnohí lídri a predstavitelia Európskej únie (EÚ). Teraz prehovorila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa postavila na stranu ukrajinského lídra.

Prezidentka Zuzana Čaputová 28. februára po rokovaní lídrov na svojom profile na sociálnej sieti X napísala: „Ľudia z Ukrajiny bránia svoje právo na život.“

Podľa slov prezidentky, je riešenie situácie jednoduché.

„Zaslúžia si všetku podporu, ktorú môžu dostať na obranu tohto práva a na to, aby žili a prosperovali ako suverénny národ žijúci v mieri.“

The people of #Ukraine are defending their right to live. It’s that simple. They deserve all the support they can get to defend this right and to live and prosper as a sovereign nation living in peace.

