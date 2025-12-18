Ľudia sa pýtajú, či sa obchody zbláznili: Na pultoch už sú veľkonočné sladkosti, reťazec má bizarné vysvetlenie

Zákazníka v jednej z predajní v chorvátskom Záhrebe prekvapil pohľad na veľkonočné dekorácie v čase, keď sa ešte len blížia Vianoce. Na regáloch si všimol zajačikov, vajíčka a dekorácie s tématikou Veľkej noci. Zaskočilo ho to natoľko, že kontaktoval redakciu miestneho denníka.
Kým pre mnohých ľudí je momentálne vianočné šialenstvo nočná mora, v Chorvátsku to posunuli ešte o level vyššie. V obchode majú rovno už aj veľkonočné dekorácie. Informoval o tom portál Damas.hr.
Redakcia sa obrátila na obchodný reťazec so žiadosťou o vysvetlenie, prečo sa v predajni nachádza tematický sortiment určený na sviatok, ktorý príde až o niekoľko mesiacov. Zaujímalo ich tiež, prečo na vystavených produktoch nebolo viditeľné označenie cien.
Prečo držať v sklade, keď majú regále
Zástupcovia reťazca uviedli, že veľkonočný sortiment bol do predajne dodaný z centrálneho skladu a z logistického hľadiska nepovažujú za rozumné držať tovar v skladových priestoroch namiesto jeho vystavenia v predajni.
Zároveň dodali, že v prípade vianočných výrobkov je taktiež bežné, že sa objavujú v obchodoch výrazne skôr pred samotnými sviatkami. Podľa ich slov časť zákazníkov preferuje nákup sviatočného tovaru s predstihom, keď je sortiment širší a dostupnosť jednotlivých položiek lepšia.
Na otázku, prečo nemajú položky ceny, reťazec odpovedal taktiež svojsky. Vraj sú nalepené zospodu každého výrobku.
