Ľudia sa pýtajú, či sa obchody zbláznili: Na pultoch už sú veľkonočné sladkosti, reťazec má bizarné vysvetlenie

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
Prečo mať tovar v sklade, keď máte predajňu.

Zákazníka v jednej z predajní v chorvátskom Záhrebe prekvapil pohľad na veľkonočné dekorácie v čase, keď sa ešte len blížia Vianoce. Na regáloch si všimol zajačikov, vajíčka a dekorácie s tématikou Veľkej noci. Zaskočilo ho to natoľko, že kontaktoval redakciu miestneho denníka.

Kým pre mnohých ľudí je momentálne vianočné šialenstvo nočná mora, v Chorvátsku to posunuli ešte o level vyššie. V obchode majú rovno už aj veľkonočné dekorácie. Informoval o tom portál Damas.hr.

Redakcia sa obrátila na obchodný reťazec so žiadosťou o vysvetlenie, prečo sa v predajni nachádza tematický sortiment určený na sviatok, ktorý príde až o niekoľko mesiacov. Zaujímalo ich tiež, prečo na vystavených produktoch nebolo viditeľné označenie cien.

Prečo držať v sklade, keď majú regále

Zástupcovia reťazca uviedli, že veľkonočný sortiment bol do predajne dodaný z centrálneho skladu a z logistického hľadiska nepovažujú za rozumné držať tovar v skladových priestoroch namiesto jeho vystavenia v predajni.

Zároveň dodali, že v prípade vianočných výrobkov je taktiež  bežné, že sa objavujú v obchodoch výrazne skôr pred samotnými sviatkami. Podľa ich slov časť zákazníkov preferuje nákup sviatočného tovaru s predstihom, keď je sortiment širší a dostupnosť jednotlivých položiek lepšia.

Na otázku, prečo nemajú položky ceny, reťazec odpovedal taktiež svojsky. Vraj sú nalepené zospodu každého výrobku.

