Ľudia opisujú, ako vyzeralo dnešné zemetrasenie: Primátor si myslel, že ide o hluk zo stavby

Foto: EMSC (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Podľa údajov Národnej siete seizmických staníc došlo k dotrasu o 9.02 h.

Ranné otrasy, ktoré v utorok pocítili obyvatelia Šamorína, najprv na mestskom úrade pripisovali stavebným prácam. Počas gremiálnej porady sa zdalo, že ide o hluk z vedľajšej stavby. Ako pre TASR skonštatoval primátor Šamorína Csaba Orosz, cítili mierny otras, ktorý pripomínal skôr položenie niečoho ťažšieho na strop.

Uviedol to v súvislosti so zatiaľ najsilnejším dotrasom februárového zemetrasenia s magnitúdou 3,3, ktorý zaznamenali v utorok ráno v okolí Šamorína. Keďže v blízkosti mestského úradu prebiehajú stavebné práce a budovu úradu po februárovom zemetrasení opravujú, kontaktoval aj stavbyvedúceho. „Hneď som mu volal, aby si dávali pozor, lebo práve dávame dokopy mestský úrad,“ ozrejmil.

Až keď ho následne kontaktovali ďalší ľudia, ktorí takisto pocítili chvenie, uvedomil si, že môže ísť o dotras. „Už sme v tomto smere takí skúsenejší obyvatelia, ale toto bolo oveľa menšie. Minule to bol buchot a zatrasenie, ktoré sa nedá s ničím porovnať,“ povedal starosta.

Trvalo to zopár sekúnd

„Bolo cítiť, ale veľmi slabo,“ opísala jedna z našich čitateliek silu zemetrasenie pod príspevkom na sociálnej sieti. „Áno, aj v Bratislave, ale to bolo slabé oproti tomu, čo bolo minule,“ napísal ďalší. „Celý úrad sa zatriasol a aj my na stoličkách. Trvalo to pár sekúnd,“ opísal jeden z obyvateľov obce Kalinkovo.

Na webe Európsko-stredomorského seizmologického centra ľudia zo Šamorína píšu o slabých otrasoch a krátkom chvení. Dotras opisujú ako slabý. S podobnými komentármi sa ozvali aj obyvatelia Dunajskej Lužnej, Gabčíkova či Senca.

Podľa údajov Národnej siete seizmických staníc došlo k dotrasu o 9.02 h. Na webe Európsko-stredomorského seizmologického centra ľudia zo Šamorína píšu o slabých otrasoch a krátkom chvení. Dotras opisujú ako slabý. S podobnými komentármi sa ozvali aj obyvatelia Dunajskej Lužnej, Gabčíkova či Senca.

Zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda zaznamenali seizmológovia 21. februára popoludní. Otrasy cítili aj ľudia v Bratislave. Po zemetrasení nasledovalo viac ako 30 dotrasov. Doteraz dva najväčšie mali magnitúdu 2,8.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bizarnosť z Tatier, ľuďom sa zastavuje rozum: Turista si zrejme neváži svoj život. Pozrite sa,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac