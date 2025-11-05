Ľudí kruto zabíja Kalmaegi: Nebezpečný tajfún má už 66 obetí, zrútil sa aj vojenský vrtuľník

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
26 ľudí je pritom stále nezvestných.

Počet obetí tajfúnu Kalmaegi na Filipínach v stredu stúpol na 66 po tom, ako obyvatelia najviac postihnutej provincie Cebu začali prehľadávať budovy zničené povodňami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP

„Záplavy postihli hlavne veľké mestá, vysoko urbanizované oblasti,“ povedal predstaviteľ filipínskej civilnej obrany Rafaelito Alejandro a dodal, že 26 ľudí je stále nezvestných. „Všetky záplavy ustúpili. Našou úlohou je teraz odstrániť trosky, ktoré blokujú naše cesty,“ vysvetlil.

Ľudí ohrozuje voda

Guvernérka provincie Cebu Pamela Baricuatrová v utorok označila situáciu za „bezprecedentnú“. „Očakávali sme, že nebezpečný bude vietor, ale… v skutočnosti je to voda, čo ohrozuje našich ľudí,“ povedala novinárom.

Foto: SITA/AP

Filipínska armáda v utorok potvrdila, že jeden zo štyroch vrtuľníkov nasadených na pomoc pri odstraňovaní následkov tajfúnu havaroval na severnom ostrove Mindanao. Hovorkyňa letectva následne potvrdila, že vojaci našli pozostatky šiestich ľudí. Na palube sa nachádzali dvaja piloti a štyria členovia posádky, dodala.

V stredu ráno miestneho času sa tajfún Kalmaegi pohyboval západným smerom k provincii Palawan s rýchlosťou vetra 120 kilometrov za hodinu a nárazmi vetra 165 kilometrov za hodinu. Filipíny zasiahne v priemere 20 búrok a tajfúnov ročne. S Kalmaegi už krajina tento priemer dosiahla, potvrdili meteorológovia pre AFP. Očakávajú však, že do konca decembra Filipíny môžu zasiahnuť ešte „tri až päť“ búrok.

Otvoriť galériu (6)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na vlakovej stanici našli policajti 4 deti. Boli hladné, tak im dali bagety, ktoré si…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac