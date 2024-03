Lístky na zápas Slovákov na MS v hokeji za 1 300 eur: Na Bazoši sa predávajú aj za vyššie ceny, toto urobte pred kúpou

Najväčšie hokejové šialenstvo, kedy sa aj z obyčajných Slovákov stávajú zarytí fanúšikovia tohto športu, je pred nami. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa uskutočnia už v máji a pre mnohých našincov je veľkým lákadlom aj to, že sa odohrajú u našich bratov Čechov. Preto vás asi neprekvapí, že o lístky na zápasy slovenského tímu bol veľký záujem a ľudia sa k nim snažia dostať napríklad cez online bazáre. Zisťovali sme, či je to legálne a bezpečné a čo robiť, ak vás náhodou niekto pri kúpe lístkov oklame.

Čo sa týka oficiálneho predaja lístkov na túto športovú udalosť roka, má ich v ponuke napríklad český Ticketportal. Ak by ste ale chceli vidieť v akcii našich chlapcov, máte smolu.

Pri všetkých zápasoch Slovenska, ktoré sa nachádza v skupine B a so súpermi sa v základnej časti pobije v Ostrave, na tejto platforme svieti, že sú už aktuálne nedostupné.

Lístky na Bazoši predávajú, aj chcú kupovať

To môže byť sklamaním pre mnohých Slovákov, ktorí si ich nákup nechali na poslednú chvíľu, alebo jednoducho len mali smolu a zmeškali ho. Preto nie je žiadnym prekvapením, že niektorí sa skúsili obrátiť na online bazáre.

Pozreli sme sa konkrétne na obľúbený Bazoš. Môžete tu nájsť dve kategórie inzerátov — ponuky lístkov na predaj, a taktiež inzeráty od ľudí, ktorí chcú kúpiť lístky na konkrétne zápasy. A ako v niektorom z nich stojí, za „rozumné ceny“.

Niekto predáva za pôvodnú cenu, niekto si podľa všetkého aj pridá

Čo sa týka cien, sú rôzne, pretože niekto ponúka na predaj lístok na konkrétny západ a ďalší denné balíčky na niekoľko zápasov dohromady. Pri jednej ponuke týkajúcej sa takýchto balíčkov svieti cena 1 300 eur, za čo predávajúci ponúka štyri denné balíčky na päť zápasov na víkend 11. – 12. 5. 2024 do Ostravy. V inzeráte dodáva, že ide o ich pôvodnú cenu.

Ďalší z inzerátov ponúka napríklad lístky na zápas Slovensko vs. Francúzsko za 210 alebo 250 eur. Športový portál Aktualít uviedol, že ceny vstupeniek na tento duel by sa mali pohybovať na sumách od 115 do 198 eur. Takže v tomto prípade sú predávané o čosi drahšie.

Zaujímalo nás, či je v poriadku predávať na internete vstupenky za vlastné sumy. „Čo sa týka ceny, tak platí dohoda o cene, je teda vecou zmluvných strán, akým spôsobom si dohodnú výšku ceny, odovzdanie veci a zaplatenie ceny,“ ozrejmila nám Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Takže z toho vyplýva, že predávajúci si môže cenu navýšiť, ak je kupujúci toľko ochotný zaplatiť.

Niekedy stačí jedno kliknutie a prehodnotíte svoju kúpu

Pri kúpe cez internetové bazáre však buďte opatrní a predtým, ako niekomu pošlete svoje peniaze, skúste si ho overiť na základe recenzií. „Fyzickú osobu ako predávajúceho je možné si overiť na základe hodnotenia (najmä pozitívneho) jednotlivých kupujúcich,“ radí SOI.

Pri tomto konkrétnom bazári si stačí kliknúť na meno predávajúceho. Zobrazí sa vám jeho profil a ak má nejaké hodnotenia, môžete sa podľa nich rozhodnúť, či mu dôverujete. Pretože reálne skúsenosti rýchlo ukážu, či ide o dôveryhodného predajcu alebo nie.

Čo robiť, ak ma oklamú?

„Pri predaji na online bazároch ide o zmluvný vzťah medzi fyzickými osobami, ktorý nespadá pod verejnoprávne predpisy na ochranu spotrebiteľa a nie je v dozornej pôsobnosti Slovenskej obchodnej inšpekcie,“ objasnila nám SOI.

„Neznamená to však, že by zmluvné vzťahy medzi fyzickými osobami neboli regulované právnymi predpismi. Na prípady nespotrebiteľského právneho vzťahu sa aplikuje všeobecná právna úprava kúpnej zmluvy, ktorá je v Občianskom zákonníku obsiahnutá v paragrafoch 588 – 610, ktoré určujú podmienky vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy, odovzdanie predmetu kúpy, zaplatenie kúpnej ceny, zodpovednosť za vady ako aj právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,“ vysvetlila.

Teda ak takýmto spôsobom kúpená vec nie je taká, aká by mala byť, máte predsa len svoje práva, ktorých sa môžete domáhať.

„Pokiaľ má predaná vec vady a nemožno použiť vec podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy, alebo podľa toho, čo si predávajúci a kupujúci medzi sebou dojednali, alebo má právne vady (napríklad predávajúci predal vec, na užívanie ktorej má nárok iná osoba), kupujúci musí uplatniť reklamáciu a dožadovať sa u kupujúceho nápravy.“ Slovenská obchodná inšpekcia dodala, že pokiaľ k náprave nedôjde, svojich práv sa kupujúci musí domáhať na súde.

Vždy to závisí od človeka

Z mojich osobných skúseností môžem povedať, že pri kúpe cez bazáre na internete som zatiaľ mala šťastie a vždy som dostala tovar, za aký som zaplatila a v stave, v akom mal byť. Poznám však ľudí, ktorí také šťastie nemali a o svoje peniaze prišli. Závisí to teda od toho, s akým človekom prídete do kontaktu.

Bazáre môžu byť veľmi nápomocné aj z opačnej strany, ak potrebujete niečo predať a dostať späť nejaké peniaze za produkt, ktorý nevyužijete. V tomto prípade sme našli viacero inzerátov, v ktorých majú nadšenci záujem o kúpu lístkov na konkrétne zápasy a ak sa im to podarí, užijú si dobrý športový zážitok.

Takže, či už ste na jednej alebo druhej strane, buďte fér a nerobte iným to, čo nechcete, aby sa stalo vám.

Inzeráty uvádzané v článku boli aktuálne v čase jeho vzniku a môžu sa meniť.