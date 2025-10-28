Lístky na vlak kúpite po novom aj na pošte: ZSSK spúšťa rozšírený predaj, dostupné by mali byť v týchto pobočkách

Foto: ZSSK

Martin Cucík
TASR
Slovenská pošta a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustili predaj cestovných lístkov vo všetkých pobočkách pošty.

Lístok na vlak je od októbra možné zakúpiť aj na pošte. Slovenská pošta a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustili predaj cestovných lístkov vo všetkých pobočkách pošty.

Oznámili to v utorok na tlačovej konferencii v Myjave generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka a generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

V predaji sú jednorazové cestovné lístky na všetky vnútroštátne vlaky ZSSK prvej aj druhej triedy, zľavnené lístky pre študentov, seniorov a držiteľov preukazov Junior a Klasik, ako aj miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na tatranské električky a ozubnicovú železnicu či príplatky do vlakov vyššej kategórie.

Lístky so 100-percentnou zľavou (tzv. nulté lístky) a medzinárodné lístky sú dostupné výhradne online alebo v pokladnici na stanici.

Rozšírenie predaja lístkov na pošty vnímame ako praktické doplnenie našich digitálnych kanálov a pokladníc. Teší ma, že sa podarilo vytvoriť jednoduché a funkčné riešenie, ktoré pomáha najmä ľuďom v menších obciach a potvrdzuje zmysel spolupráce verejných inštitúcií,“ uviedol Helexa.

Predaj vlakových lístkov ZSSK má byť podľa Kupku príkladom toho, ako možno efektívne využiť existujúcu sieť pobočiek a ponúknuť verejnosti ďalší hodnotný produkt. „Táto spolupráca so ZSSK potvrdzuje, že pošta má čo ponúknuť aj ako partner pre iné štátne inštitúcie,“ uviedol Kupka.

Pracovníci sú už zaškolení, pobočky sú označené nálepkou

Lístky je možné zakúpiť vo všetkých pobočkách pošty vybavených predajným systémom. Pracovníci pošty boli zaškolení, pobočky sú označené nálepkou a zákazníci môžu platiť hotovosťou aj kartou. Pri nákupe sa uplatňuje jednorazový poplatok za servis podľa aktuálneho cenníka železníc.

Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v tejto súvislosti ocenil efektívne prepojenie verejných služieb. „Spolupráca našich rezortných podnikov prináša reálnu pridanú hodnotu pre ľudí. ZSSK a Slovenská pošta dokázali spojiť svoje silné stránky – širokú sieť pobočiek a technologické riešenia – a ponúknuť nový predajný kanál, ktorý zlepšuje dostupnosť verejnej dopravy pre obyvateľov celého Slovenska,“ skonštatoval.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac