Linka z Bratislavy do Košíc sa v marci nerozbehne: Projekt sa posúva, toto je nový termín spustenia

O linku Bratislava – Košice sa zaujíma päť dopravcov. Podľa informácií od Ministerstva dopravy SR súťaž na dopravcu, ktorý bude prevádzkovať leteckú linku medzi Bratislavou a Košicami, vzbudila záujem leteckých spoločností.

Súťažné podklady si vypýtalo päť dopravcov. Ani jeden z nich však pre krátkosť času, nárast leteckej dopravy a situáciu na trhu s lietadlami nie je schopný otvoriť novú linku v požadovanom čase. „Ministerstvo dopravy teda bude Európsku komisiu informovať o tom, že túto linku plánujeme spustiť v neskoršom termíne. Nová lehota na predkladanie ponúk sa bude podľa predbežných odhadov končiť v lete a víťazná letecká spoločnosť bude lety prevádzkovať od 26. októbra 2025,“ informovalo Ministerstvo dopravy SR.

Prekvapivá cena

Jednosmerná letenka bez batožiny – jej cenu sme nastavili na úroveň 80 eur jednosmerne, s batožinou na 90 eur. Hovoríme teda nie o príručnej batožine, ale o tej, ktorú dávame do spodku lietadla. Obojsmerná letenka bez batožiny by mala stáť 130 eur, s batožinou 145 eur,“ spresnil ešte pred časom minister dopravy Jozef Ráž

Upozornil, že cena letenky je jedným z kritérií tendra, takže ešte sa môže hýbať, ale už len smerom nadol. „Verím, že do začiatku budúceho roku budeme mať tento tender uzatvorený a budeme vedieť už názov poskytovateľa linky, a že od marca sa nám podarí linku zaviesť do praxe,“ povedal vtedy. To sa ale nenaplnilo. Lietadlá majú lietať v pondelok, stredu, piatok vždy ráno a večer a v nedeľu večer.