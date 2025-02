Zaletíte si sem od 24 eur: Našli sme lacné letenky do európskeho klenotu, slnko vás tu príjemne zahreje

Vonku síce slnko pekne svieti, avšak iba na pohľad, pretože teploty v týchto dňoch na Slovensku majú od príjemných ďaleko. Ak premýšľate nad tým, že by ste si chceli dopriať teplé lúče slnka ešte predtým, než u nás vypukne plnohodnotná jar či leto, tu je jeden tip.

Pozreli sme sa na aktuálnu situáciu s najlacnejšími letenkami, zamerali sa na letiská v Bratislave, vo Viedni a v Budapešti a hľadali jednosmernú letenku v najnižšej cene. Víťazom sa tentoraz stala vzrušujúca Barcelona.

Priamy let za približne dve a pol hodiny

Najlacnejšie jednosmerné letenky do tohto španielskeho klenotu začínajú na cenovke príjemných 24 eur. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air priamo z Viedne, let trvá 2 hodiny a 25 minút a za túto sumu môžete vyraziť 8. apríla alebo 20. mája.

Ak si niečo priplatíte, do 35 eur máte na výber z väčšieho množstva termínov.

Ani spiatočné letenky nemusia zruinovať váš rozpočet. Nás zaujali napríklad tie s odletom 26. marca a návratom 1. apríla za 54 eur. V Barcelone strávite 6 nocí, počas ktorých stihnete obehnúť zaujímavé miesta, ale si aj oddýchnuť.

Ako si užiť Barcelonu za čo najmenej peňazí?

Pravdepodobne sa zhodneme na tom, že o Barcelone nemôžeme hovoriť ako o super lacnej destinácii. No ak sa sem na pár dní vyberiete, budete mať čo robiť aj v prípade, že sa chcete vyhnúť plateniu niekoľkých desiatok eur za vstup do obľúbených atrakcií (aj keď ich návšteva nepochybne stojí za to).

Môžete sa poprechádzať okolo ikonickej Baziliky Sagrada Familia a obdivovať jej architektúru, na ktorú sa budete dívať s vypúlenými očami. Nevynechajte prechádzku záhradami smerom na vrch Montjuïc, alebo obľúbenú pláž Barceloneta. Samozrejme, aj samotné strácanie sa v uličkách Barcelony stojí za to, pretože priam dýchajú životom.

Navštíviť toto španielske mesto stojí za to aj počas jarných mesiacov. Teploty v Barcelone sú vyššie, než na Slovensku, Accu Weather uvádza, že v takom marci môžu atakovať príjemných 18 ºC alebo v apríli dokonca 22 ºC.

