Lietadlo skončilo v plameňoch, ľudia skákali z krídla: Na palube Ryanairu začalo horieť, 6 ľudí skončilo v nemocnici

Na letisku Son Sant Joan v Palma de Mallorca došlo v sobotu krátko po polnoci k malému požiaru na palube lietadla spoločnosti Ryanair. Incident si vyžiadal 18 zranených, z ktorých šesť museli previezť do nemocnice.

K požiaru došlo približne o 0:36, keď hasiči z integrovaného záchranného systému prijali hlásenie o incidente na palube. Na miesto okamžite vyrazili štyri sanitky so štyrmi záchranárskymi posádkami. Informáciu priniesol český CNN Prima News s odvolaním sa na zahraničné zdroje.

Po vypuknutí požiaru bola nariadená evakuácia pomocou núdzových nafukovacích šmýkačiek. Väčšina pasažierov postupovala podľa pokynov a lietadlo opustila v pokoji. Niektorí však spanikárili – snažili sa vyliezť na krídla lietadla a následne z nich skákali na zem.

❗🇪🇸 Spagna, incendio su un volo Ryanair a Palma di Maiorca: 18 feriti lievi durante l’evacuazione. Le fiamme si sono sprigionate in cabina prima del decollo per cause ancora da chiarire. pic.twitter.com/0n0guG6fpT

— Vond (@vondmedia) July 5, 2025