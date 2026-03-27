Lenka Šóošová vysvetľuje, prečo mladí nespávajú spolu: Má na to jednoduché vysvetlenie

Mladá generácia dnes čelí úplne iným vzťahovým pravidlám než tie predchádzajúce. Otvorenosť, dostupnosť a rýchlosť moderného sveta menia aj to, ako mladí pristupujú k intimite a partnerstvám.
V podcaste Socky s Leou prezradila moderátorka Lenka Šóošová, aký má na túto tému názor a ako vníma rozdiely medzi minulosťou a súčasnosťou. Vo svojom pohľade poukázala na výrazný posun v správaní mladých ľudí, pričom za jeden z hlavných dôvodov označila vplyv médií, sociálnych sietí a televíznej produkcie.
Intimita ako každodenná súčasť
Šóošová upozornila, že dnešní mladí vyrastajú v prostredí, kde je téma intimity prítomná takmer na každom kroku. „Dnes sa hovorí, že mladí spolu nespávajú. A vieš prečo? Lebo je to všade,“ vyjadrila sa.
Naznačila taktiež, že práve neustála dostupnosť podobného obsahu vedie k tomu, že veci, ktoré boli kedysi výnimočné, dnes pôsobia všedne. Intimita tak môže strácať svoju hodnotu aj prirodzené čaro.
