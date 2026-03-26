Legendárny futbalista príde na Slovensko: Ronaldinho si u nás zahrá zápas, prídu s ním aj ďalšie hviezdy

Roland Brožkovič
TASR
Mená hráčov, ktorí nastúpia do duelu za brazílsku stranu, budú organizátori zverejňovať postupne.

Do Trnavy mieri bývalá brazílska futbalová hviezda Ronaldinho. Na jeseň spolu s ďalšími poprednými hráčmi z krajiny Latinskej Ameriky odohrajú na Štadióne Antona Malatinského exhibičné stretnutie proti tímu Futbalových legiend Slovenska. Duel, ktorý nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026, je naplánovaný na sobotu 19. septembra o 17.00 h.

„Prinášame viac ako zápas legiend, pôjde o zábavnú šou pre celé rodiny a nielen pre fanúšikov futbalu. Snažíme sa priniesť mix kultúr, športovcov aj z iných odvetví, influencerov, spevákov,“ uviedol v mene organizátorov Mauricio dos Santos. „Keď Slovensko, tak voľba bola jasná – Trnava. Mesto, ktoré žije futbalom a štadión, ktorý má dušu. Verím, že keď sa 19. septembra rozsvietia svetlá na štadióne, začne sa výnimočný večer,“ pridal ďalší z organizátorov Gabriel Zajdel.

Nie všetky mená sú známe

Mená hráčov, ktorí nastúpia do duelu za brazílsku stranu, budú organizátori zverejňovať postupne. Ako uviedli, výber bude mať na starosti samotný Ronaldinho. Ako prezradil zakladateľ platformy, ktorá organizuje podobné zápasy legiend po celom svete, Márcio Granados, na trnavský trávnik vybehnú aj hráči ako Helton (Porto), Maicon (Inter Miláno), Aldair (AS Rím), Carlos Gamarra (Inter Miláno), Anderson Polga (Sporting), André Santos (Arsenal Londýn) či Rafinha (Bayern).

Exhibičný duel bude aj pripomienkou súbojov, ktoré odohrali slovenské tímy s Brazíliou. Medzi ne patrí zápas pohára UEFA v roku 2003, keď Púchov ešte na starom trnavskom štadióne senzačne remizoval s Barcelonou 1:1. Ronaldinho vtedy odohral za španielskeho giganta celý duel, za Púchov skóroval Milan Jambor.

Domáci tím povedie Miroslav Karhan. Ikonický trnavský futbalista hrával v Betise Sevilla skôr než prišiel Ronaldinho do Barcelony, na trávniku sa s ním osobne síce nestretol, celkovo však vníma Brazílčana ako obrovskú postavu svetového futbalu.

Dnes 46-ročný Ronaldinho mimo iného vyhral v roku 2002 s Brazíliou majstrovstvá sveta, v roku 2005 získal Zlatú loptu – prestížne ocenenie pre najlepšieho futbalistu pôsobiaceho v Európe a o rok neskôr triumfoval s FC Barcelona v Lige majstrov. Vstupenky na podujatie sú už v predaji na ticketportal.sk a na webe ronaldinhoshow.com.

Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
