Legendárny futbalista príde na Slovensko: Ronaldinho si u nás zahrá zápas, prídu s ním aj ďalšie hviezdy

Do Trnavy mieri bývalá brazílska futbalová hviezda Ronaldinho. Na jeseň spolu s ďalšími poprednými hráčmi z krajiny Latinskej Ameriky odohrajú na Štadióne Antona Malatinského exhibičné stretnutie proti tímu Futbalových legiend Slovenska. Duel, ktorý nesie názov Ronaldinho Show Slovakia 2026, je naplánovaný na sobotu 19. septembra o 17.00 h.
„Prinášame viac ako zápas legiend, pôjde o zábavnú šou pre celé rodiny a nielen pre fanúšikov futbalu. Snažíme sa priniesť mix kultúr, športovcov aj z iných odvetví, influencerov, spevákov,“ uviedol v mene organizátorov Mauricio dos Santos. „Keď Slovensko, tak voľba bola jasná – Trnava. Mesto, ktoré žije futbalom a štadión, ktorý má dušu. Verím, že keď sa 19. septembra rozsvietia svetlá na štadióne, začne sa výnimočný večer,“ pridal ďalší z organizátorov Gabriel Zajdel.
Nie všetky mená sú známe
Mená hráčov, ktorí nastúpia do duelu za brazílsku stranu, budú organizátori zverejňovať postupne. Ako uviedli, výber bude mať na starosti samotný Ronaldinho. Ako prezradil zakladateľ platformy, ktorá organizuje podobné zápasy legiend po celom svete, Márcio Granados, na trnavský trávnik vybehnú aj hráči ako Helton (Porto), Maicon (Inter Miláno), Aldair (AS Rím), Carlos Gamarra (Inter Miláno), Anderson Polga (Sporting), André Santos (Arsenal Londýn) či Rafinha (Bayern).
Exhibičný duel bude aj pripomienkou súbojov, ktoré odohrali slovenské tímy s Brazíliou. Medzi ne patrí zápas pohára UEFA v roku 2003, keď Púchov ešte na starom trnavskom štadióne senzačne remizoval s Barcelonou 1:1. Ronaldinho vtedy odohral za španielskeho giganta celý duel, za Púchov skóroval Milan Jambor.
Domáci tím povedie Miroslav Karhan. Ikonický trnavský futbalista hrával v Betise Sevilla skôr než prišiel Ronaldinho do Barcelony, na trávniku sa s ním osobne síce nestretol, celkovo však vníma Brazílčana ako obrovskú postavu svetového futbalu.
Dnes 46-ročný Ronaldinho mimo iného vyhral v roku 2002 s Brazíliou majstrovstvá sveta, v roku 2005 získal Zlatú loptu – prestížne ocenenie pre najlepšieho futbalistu pôsobiaceho v Európe a o rok neskôr triumfoval s FC Barcelona v Lige majstrov. Vstupenky na podujatie sú už v predaji na ticketportal.sk a na webe ronaldinhoshow.com.
