Lacným zásielkam z Číny môže čoskoro odzvoniť: Brusel zvažuje rýchle zavedenie poplatku na balíky z Temu a Sheinu

Ilustračná foto: pexels

Nina Malovcová
SITA
Šefčovič tlačí na nové poplatky už od budúceho roka.

Európska komisia vo štvrtok vyzvala ministrov financií členských štátov, aby od budúceho roka zaviedli poplatok na zásielky s nízkou hodnotou z platforiem ako Temu či Shein. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť prílev lacného čínskeho tovaru do Únie.

V súčasnosti sa na balíky v hodnote do 150 eur dovážané priamo spotrebiteľom v 27 člennom bloku nevzťahuje žiadne clo ani poplatok, čo vo veľkej miere využívajú čínske obchodné platformy. Únia už v máji navrhla zrušiť túto výnimku a od roku 2028 zaviesť jednotný poplatok vo výške dvoch eur na malé zásielky.

Maroš Šefčovič žiada rýchlejší zásah

Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič však v liste, ktorý zaslal ministrom financií a ktorý získala AFP, vyzval na dohodu o dočasnom riešení už od budúceho roka. „Je to kľúčový krok k posilneniu pozície Európskej únie v čase rýchlo sa meniacej obchodnej reality,“ napísal. Dodal, že pôvodný termín v roku 2028 je nezlučiteľný s naliehavosťou situácie.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Európske odvetvia, najmä maloobchodníci, podľa Šefčoviča zdôrazňujú potrebu bezodkladne odstrániť „toto narušenie hospodárskej súťaže“. „Bude mimoriadne ťažké vysvetliť našim podnikom a občanom, prečo EÚ nedokáže konať rýchlejšie,“ uviedol.

Výška poplatku zatiaľ nie je známa

V liste neuvádza, v akej výške by mal byť poplatok stanovený, Šefčovič však vyzval na vytvorenie „zjednodušeného dočasného colného poplatku a lepšie prepojenie IT nástrojov“.

Členské štáty a Európska komisia majú počas štvrtkových rokovaní súhlasiť so zrušením výnimky a hľadaním dočasného riešenia už od budúceho roka. Podľa návrhu vyhlásenia by sa mali dohodnúť na „jednoduchom, dočasnom riešení“ umožňujúcom skoršiu implementáciu už v roku 2026, aby sa preklenulo prechodné obdobie.

Plán by mal byť predložený na schválenie počas ďalšieho zasadnutia ministrov financií EÚ 12. decembra.

Niektoré členské štáty už medzičasom prijali vlastné opatrenia napríklad Rumunsko zaviedlo päťeurový poplatok na malé zásielky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac