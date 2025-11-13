Lacným zásielkam z Číny môže čoskoro odzvoniť: Brusel zvažuje rýchle zavedenie poplatku na balíky z Temu a Sheinu

Európska komisia vo štvrtok vyzvala ministrov financií členských štátov, aby od budúceho roka zaviedli poplatok na zásielky s nízkou hodnotou z platforiem ako Temu či Shein. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť prílev lacného čínskeho tovaru do Únie.
V súčasnosti sa na balíky v hodnote do 150 eur dovážané priamo spotrebiteľom v 27 člennom bloku nevzťahuje žiadne clo ani poplatok, čo vo veľkej miere využívajú čínske obchodné platformy. Únia už v máji navrhla zrušiť túto výnimku a od roku 2028 zaviesť jednotný poplatok vo výške dvoch eur na malé zásielky.
Maroš Šefčovič žiada rýchlejší zásah
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič však v liste, ktorý zaslal ministrom financií a ktorý získala AFP, vyzval na dohodu o dočasnom riešení už od budúceho roka. „Je to kľúčový krok k posilneniu pozície Európskej únie v čase rýchlo sa meniacej obchodnej reality,“ napísal. Dodal, že pôvodný termín v roku 2028 je nezlučiteľný s naliehavosťou situácie.
Európske odvetvia, najmä maloobchodníci, podľa Šefčoviča zdôrazňujú potrebu bezodkladne odstrániť „toto narušenie hospodárskej súťaže“. „Bude mimoriadne ťažké vysvetliť našim podnikom a občanom, prečo EÚ nedokáže konať rýchlejšie,“ uviedol.
Výška poplatku zatiaľ nie je známa
V liste neuvádza, v akej výške by mal byť poplatok stanovený, Šefčovič však vyzval na vytvorenie „zjednodušeného dočasného colného poplatku a lepšie prepojenie IT nástrojov“.
Členské štáty a Európska komisia majú počas štvrtkových rokovaní súhlasiť so zrušením výnimky a hľadaním dočasného riešenia už od budúceho roka. Podľa návrhu vyhlásenia by sa mali dohodnúť na „jednoduchom, dočasnom riešení“ umožňujúcom skoršiu implementáciu už v roku 2026, aby sa preklenulo prechodné obdobie.
Plán by mal byť predložený na schválenie počas ďalšieho zasadnutia ministrov financií EÚ 12. decembra.
Niektoré členské štáty už medzičasom prijali vlastné opatrenia napríklad Rumunsko zaviedlo päťeurový poplatok na malé zásielky.
