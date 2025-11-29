Kyjev čelil veľkému útoku, ľudia utekali do krytov: Koniec vojny je ešte ďaleko, toto nastane hneď potom, hovorí odborník

Po sérii ruských útokov dronmi a raketami na ukrajinské územie zostalo v sobotu bez dodávok elektriny viac ako 600 000 domácností, oznámilo ukrajinské ministerstvo energetiky. Po útoku na Kyjev hlásia orgány troch mŕtvych a približne 30 zranených. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„V dôsledku útoku zostalo ráno bez elektrickej energie vyše 500 000 spotrebiteľov v Kyjeve, viac ako 100 000 v Kyjevskej oblasti a takmer 8000 v Charkovskej oblasti,“ uviedol rezort.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov.
Rusko na Kyjev útočilo aj v utorok, kedy prišlo o život sedem ľudí. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že sobotné údery zasiahli šesť rôznych oblastí. Poškodené sú obytné domy aj ďalšie objekty v meste s približne tromi miliónmi obyvateľov. Z trosiek jedného z horiacich bytov záchranári vytiahli bezvládne telo, uviedli úrady.
Domy zasiahli požiare
Primátor Vitalij Kličko doplnil, že jeden z útokov spôsobil rozsiahly požiar na nižších poschodiach výškovej budovy na západe mesta. Ďalší požiar vypukol v centre metropoly, no hasičom sa rýchlo podaril dostať pod kontrolu.
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery horiaceho bytového domu a záchranárov pracujúcich v uliciach zaplnených troskami, uvádza Reuters.
Moskva útočila aj na ďalšie časti Ukrajiny. „Rusko vypálilo desiatky riadených a balistických rakiet a viac ako 500 dronov na domy, energetickú sieť a kritickú infraštruktúru,“ napísal minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sociálnej sieti X.
Ruské ministerstvo obrany zas oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zachytila a zničila 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami krajiny.
Koniec vojny je ešte ďaleko
Koniec vojnového konfliktu na Ukrajine je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun. V TASR TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko. Reagoval tým na postoje rôznych aktérov k mierovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Podľa Hrabka kľúčové nie je to, koľko je bodov plánu a koľko z nich akceptuje ktorá strana, ale to, že už sa nerokuje vo všeobecnosti, ale o konkrétne formulovaných témach. „Sú konkrétne body, ktoré ležia na stole a rokuje sa už iba o nich. O nijakom balaste sa už rokovať nebude,“ dodal.
Koniec bojov bude podľa Hrabka začiatkom novej etapy, ktorá však určite nebude ľahká. „Ukončením vojny sa veľa vecí začne. A to tak pozitívnych, ako aj negatívnych,“ upozornil. V tejto chvíli je však podľa neho najdôležitejšie zvládnuť rozhovory o ukončení bojov.
Nahlásiť chybu v článku