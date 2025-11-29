Kyjev čelil veľkému útoku, ľudia utekali do krytov: Koniec vojny je ešte ďaleko, toto nastane hneď potom, hovorí odborník

Ilustračná foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Koniec vojnového konfliktu na Ukrajine je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun.

Po sérii ruských útokov dronmi a raketami na ukrajinské územie zostalo v sobotu bez dodávok elektriny viac ako 600 000 domácností, oznámilo ukrajinské ministerstvo energetiky. Po útoku na Kyjev hlásia orgány troch mŕtvych a približne 30 zranených. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„V dôsledku útoku zostalo ráno bez elektrickej energie vyše 500 000 spotrebiteľov v Kyjeve, viac ako 100 000 v Kyjevskej oblasti a takmer 8000 v Charkovskej oblasti,“ uviedol rezort.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov.

Rusko na Kyjev útočilo aj v utorok, kedy prišlo o život sedem ľudí. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že sobotné údery zasiahli šesť rôznych oblastí. Poškodené sú obytné domy aj ďalšie objekty v meste s približne tromi miliónmi obyvateľov. Z trosiek jedného z horiacich bytov záchranári vytiahli bezvládne telo, uviedli úrady.

Foto: SITA/AP

Domy zasiahli požiare

Primátor Vitalij Kličko doplnil, že jeden z útokov spôsobil rozsiahly požiar na nižších poschodiach výškovej budovy na západe mesta. Ďalší požiar vypukol v centre metropoly, no hasičom sa rýchlo podaril dostať pod kontrolu.

Na sociálnych sieťach sa objavili zábery horiaceho bytového domu a záchranárov pracujúcich v uliciach zaplnených troskami, uvádza Reuters.

Moskva útočila aj na ďalšie časti Ukrajiny. „Rusko vypálilo desiatky riadených a balistických rakiet a viac ako 500 dronov na domy, energetickú sieť a kritickú infraštruktúru,“ napísal minister zahraničných vecí Andrij Sybiha na sociálnej sieti X.

Ruské ministerstvo obrany zas oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci zachytila a zničila 103 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami krajiny.

Koniec vojny je ešte ďaleko

Koniec vojnového konfliktu na Ukrajine je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun. V TASR TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko. Reagoval tým na postoje rôznych aktérov k mierovému plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podľa Hrabka kľúčové nie je to, koľko je bodov plánu a koľko z nich akceptuje ktorá strana, ale to, že už sa nerokuje vo všeobecnosti, ale o konkrétne formulovaných témach. „Sú konkrétne body, ktoré ležia na stole a rokuje sa už iba o nich. O nijakom balaste sa už rokovať nebude,“ dodal.

Koniec bojov bude podľa Hrabka začiatkom novej etapy, ktorá však určite nebude ľahká. „Ukončením vojny sa veľa vecí začne. A to tak pozitívnych, ako aj negatívnych,“ upozornil. V tejto chvíli je však podľa neho najdôležitejšie zvládnuť rozhovory o ukončení bojov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac