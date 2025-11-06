Kto nakŕmi medveďa, môže zaplatiť tisíce eur: Európska krajina prijala nový zákon, kŕmenie šeliem bude prísne trestané

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
TASR
Rumunská vláda schválila nové nariadenie, podľa ktorého bude kŕmenie medveďov pokutované sumou až 6000 eur.

Rumunská vláda vo štvrtok prijala mimoriadne nariadenie, podľa ktorého bude kŕmenie medveďov trestané pokutou od 10 000 do 30 000 lei (2 000 – 6 000 eur). Informovala o tom agentúra Agerpres, píše TASR.

Ako na tlačovej konferencii na úrade vlády oznámila ministerka životného prostredia Diana Buzoianuová, nové nariadenie zároveň zavádza právne definície pojmov „kŕmenie medveďov“ a „na človeka zvyknutý medveď“.

V prípadoch, keď dôjde k incidentu medzi človekom a medveďom v zastavanej oblasti, bude môcť výbor pre mimoriadne situácie rozhodnúť o potrebnej forme zásahu bez povinnosti dodržať princípy postupnej reakcie.

Princíp postupnej reakcie v praxi znamená, že keď sa v obývanej oblasti objaví medveď, zásahové tímy musia reagovať v niekoľkých krokoch – od najmenej invazívnych po najkrajnejšie.

Rozdelenie do stupňov

Prvý stupeň zahŕňa pokus o vyplašenie medveďa – hlukom, svetlom, sirénami, pyrotechnikou. Ak to nezaberie, uplatní sa druhý stupeň – odchyt a premiestnenie medveďa do lesa alebo inej vhodnej oblasti. Ak obe tieto možnosti zlyhajú a existuje priame ohrozenie pre ľudí, nasleduje tretí stupeň – odstrel (usmrtenie) medveďa.

Podľa Buzoianuovej vláda hľadá „vyvážené riešenie“ problému, ktorému Rumunsko čelí už niekoľko rokov. Zdôraznila potrebu chrániť biodiverzitu, ale zároveň aj bezpečnosť obyvateľov.

Ilustračná foto: Needpix

Zákon, ktorý sme dnes predložili, predstavuje kompromis. Mimo zastavaných oblastí budeme naďalej uplatňovať princíp postupnej reakcie. Ak však medveď vstúpi do mesta alebo obce, kde je vysoká hustota obyvateľstva a zjavné riziko stretu s človekom, túto podmienku odstránime. Výbor pre mimoriadne situácie tak bude môcť rozhodnúť, či sa má medveď len vyplašiť, premiestniť alebo usmrtiť,“ vysvetlila ministerka.

Elektronicky aj s pomocou miestnej polície

Zasadnutia výboru budú môcť prebiehať aj elektronicky, čo umožní rýchle konzultácie, aj keď členovia nebudú fyzicky prítomní na mieste incidentu. Do práce výboru sa bude môcť zapojiť aj miestna polícia, ktorá v prípade neprítomnosti žandárstva preberie jeho úlohu, aby sa prípadný zákrok urýchlil.

Ministerka tiež oznámila, že do konca novembra budú zverejnené výsledky vedeckej štúdie o počte a rozšírení medveďov v Rumunsku. Na jej základe bude možné určiť vedecky podložené kvóty zásahov.

Štúdia, ktorú realizujú výskumné ústavy a ktorá stála niekoľko miliónov eur, vychádza z analýzy DNA vzoriek zbieraných počas uplynulých rokov. Bude obsahovať aj oficiálnu mapu rozdelenia Rumunska na zóny s identifikovanými rizikovými oblasťami podľa výskytu incidentov medzi medveďmi a ľuďmi. Na základe toho experti navrhnú potrebné opatrenia,“ uviedla Buzoianuová.

Mimoriadne nariadenie mení a dopĺňa zákon o okamžitých zásahoch pri predchádzaní a potláčaní útokov medveďov na ľudí a ich majetok, ako aj súvisiace právne predpisy.

