Krvavá tragédia v Senci: Žena dobodala muža, údajne sa ju pokúsil znásilniť

Na západe Slovenska došlo k tragédii. V jednom z domov v Senci mala žena dobodať muža, ktorý sa ju podľa jej slov mal pokúsiť znásilniť. Polícia našla jeho telo bez známok života.
Informácie o prípade priniesol portál tvnoviny.sk. Krátko pred 19. hodinou mala na políciu zavolať žena, ktorá sa priznala k tomu, že v dome v Senci dobodala muža. Podľa nej sa ju snažil znásilniť.
Polícia následne prišla na miesto činu, kde našla mŕtveho muža s bodnými poraneniami v oblasti krku. Podľa informácií portálu už boli zadržané dve podozrivé osoby.
