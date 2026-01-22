Krvavá dráma v malom meste: Pri streľbe zahynuli dve ženy a jeden muž. Páchateľ je na úteku

Najmenej traja ľudia zahynuli pri streľbe v mestečku Lake Cargelligo v austrálskom štáte Nový Južný Wales, oznámila vo štvrtok miestna polícia. Ďalšiu osobu previezli do nemocnice vo vážnom, no stabilizovanom stave. Informuje o tom TASR podľa správ stanice BBC a agentúry AP.
K incidentu došlo približne o 16.40 h miestneho času (06.40 h SEČ). Polícia vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala, a miestnych obyvateľov, aby zostali doma. Páchateľ je pravdepodobne stále na úteku.
🚨 Fatal Shooting in Lake Cargelligo, Australia
Three people — one man and two women — were killed after shots were fired on Walker Street around 4:40 p.m.
A fourth man is hospitalized in serious but stable condition.
Suspect remains at large#Cargelligo #Australia pic.twitter.com/iVbvx15uq5
— GlobeUpdate (@Globupdate) January 22, 2026
Medzi obeťami sú dve ženy a jeden muž
Úrady potvrdili, že medzi obeťami sú dve ženy a jeden muž. Denník The Sydney Morning Herald uviedol, že streľba mohla súvisieť s domácim násilím. K incidentu došlo po nedávnej tragickej streľbe na Bondi Beach v Sydney, kde pri antisemitsky motivovanom útoku zahynulo 16 ľudí vrátane útočníka.
Nahlásiť chybu v článku