Krvavá dráma v malom meste: Pri streľbe zahynuli dve ženy a jeden muž. Páchateľ je na úteku

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Páchateľ je pravdepodobne stále na úteku.

Najmenej traja ľudia zahynuli pri streľbe v mestečku Lake Cargelligo v austrálskom štáte Nový Južný Wales, oznámila vo štvrtok miestna polícia. Ďalšiu osobu previezli do nemocnice vo vážnom, no stabilizovanom stave. Informuje o tom TASR podľa správ stanice BBC a agentúry AP.

K incidentu došlo približne o 16.40 h miestneho času (06.40 h SEČ). Polícia vyzvala verejnosť, aby sa oblasti vyhýbala, a miestnych obyvateľov, aby zostali doma. Páchateľ je pravdepodobne stále na úteku.

Medzi obeťami sú dve ženy a jeden muž

Úrady potvrdili, že medzi obeťami sú dve ženy a jeden muž. Denník The Sydney Morning Herald uviedol, že streľba mohla súvisieť s domácim násilím. K incidentu došlo po nedávnej tragickej streľbe na Bondi Beach v Sydney, kde pri antisemitsky motivovanom útoku zahynulo 16 ľudí vrátane útočníka.

