Kremeľ vraj hľadá nového vodcu Čečenska: Kadyrov má byť v kóme, zlyhali mu obličky. Rusko správy nepotvrdilo

Blízky spojenec Vladimira Putina a dlhoročný vládca Čečenska Ramzan Kadyrov má vraj podľa dostupných informácií vážne zdravotné problémy. Informáciu prinieslo Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR).
Štyridsaťdeväťročný politik, ktorý stojí na čele Čečenskej republiky od roku 2007, má podľa HUR trpieť vážnymi zdravotnými problémami.
Denník Daily Mail dokonca prišiel so správami, že politik pre zlyhávanie obličiek údajne upadol do kómy. Tieto informácie však zatiaľ nie sú potvrdené.
Podľa dostupných informácií sa Kadyrov nachádza v súkromnom zdravotníckom zariadení na území Gruzínska, kde má podstupovať lekárske zákroky. Niektoré správy dokonca naznačujú, že jeho stav sa zhoršil natoľko, že upadol do kómy.
Vraj už hľadajú náhradu
Ukrajinská vojenská rozviedka GUR tvrdí, že v zákulisí už prebieha proces výberu jeho nástupcu. Konečné slovo pri menovaní budúceho čečenského lídra má mať ruský prezident Vladimir Putin.
Objavili sa aj dohady, že by sa moci mohol ujať Kadyrovov 20-ročný syn Achmat, ktorý bol nedávno vymenovaný za podpredsedu vlády republiky. Medzi možných kandidátov sa radí aj jeho 18-ročný syn Adam, šéf otcovej osobnej ochrany, ktorého zdroje označujú za Kadyrovovo „najobľúbenejšie dieťa“.
Nie je však jasné, či by Putin súhlasil s tým, aby vedenie regiónu prevzal niektorý z jeho synov. Kadyrov má spolu 15 detí s tromi manželkami a viaceré z nich už zapojil do fungovania regionálnej správy.
