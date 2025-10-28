Kremeľ varuje pred zahraničnými bojovníkmi na Ukrajine: Rusi na fronte počujú cudzie jazyky, vraj sú tam vojaci NATO

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyjadril, že na Ukrajine už bojujú vojaci zo zahraničia.

Kremeľ v utorok uviedol, že ruské jednotky na bojisku neustále počujú cudzie jazyky, ktorými hovoria vojaci bojujúci za Ukrajinu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov prisľúbil, že všetci zahraniční bojovníci „budú zničení“, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Naša armáda počuje cudzie reči, na fronte neustále počujú cudzie jazyky,“ povedal Peskov novinárom pri otázke, či sa Francúzsko pripravuje nasadiť svojich vojakov na Ukrajinu.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Moskva pod paľbou dronov druhú noc po sebe: Zelenskyj plánuje nové útoky hlboko v Rusku, žiada miliardy z Európy
2.
Západ hovorí o mieri, Ukrajina o realite: Mierový návrh je na ceste. Putin však podľa Zelenského len čaká, čo mu svet dovolí
3.
USA poslali Slovensku jasný odkaz: Máme sa odpojiť od ruskej energie. Washington očakáva jasný plán aj odvahu konať
Zobraziť všetky články (1375)

Takže, títo cudzinci tam sú, ničíme ich. Naša armáda si bude naďalej plniť svoju robotu,“ dodal.

Podľa Rusov sú na bojisku aj vojaci NATO

Rusko dlhodobo tvrdí, že na Ukrajine bojuje vojenský personál Severoatlantickej aliancie (NATO) a že na frontovej línií ruská armáda pravidelne počuje angličtinu a francúzštinu.

NATO tvrdí, že Kyjev podporuje, ale na územie Ukrajiny nenasadila žiadnych vojakov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali…

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac