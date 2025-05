Kremeľ reaguje na Trumpove tvrdé slová: Ten Putina nazval šialencom. Hovorca svojho vodcu bráni

Na slová amerického prezidenta, že ruský vodca je „šialenec“, keďže pokračuje v útokoch na ukrajinské mestá, Kremeľ reagoval vyhlásením, že Vladimir Putin bráni Rusko.

„Prezident Putin prijíma rozhodnutia, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnosti našej krajiny,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že ruské útoky v ostatných dňoch boli reakciou na ukrajinské. „Vždy som mal s Vladimirom Putinom veľmi dobrý vzťah, ale niečo sa s ním stalo. Úplne sa ZBLÁZNIL!“ napísal v nedeľu Trump na svojej platforme Truth Social po tom, ako ruské drony na Ukrajine zabili najmenej 13 ľudí.

Vyjadrenie Trumpa

„Vždy som hovoril, že chce CELÚ Ukrajinu, nielen jej časť, a možno sa to ukazuje ako pravda, ale ak to naozaj urobí, povedie to k pádu Ruska!“ dodal. Trump taktiež kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý je častým terčom jeho hnevu, a obvinil ho z toho, „že spôsobom, ktorým komunikuje, svojej krajine neprospieva.“