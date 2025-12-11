Krajina NATO prvýkrát označila USA za hrozbu: Vraj využívajú svoju vojenskú silu aj proti spojencom

Dánska spravodajská služba po prvý raz označila Spojené štáty za potenciálnu bezpečnostnú hrozbu, čo signalizuje zmenu v pohľade tejto severskej krajiny na jej blízkeho spojenca uprostred geopolitických treníc o Grónsko.
Ako referuje web liga.net s odvolaním sa na Bloomberg, podľa prognózy zverejnenej v stredu dánska vojenská spravodajská služba – jedna z dvoch kľúčových spravodajských agentúr krajiny – uviedla, že USA čoraz viac kladú na prvé miesto svoje vlastné záujmy a „teraz využívajú svoju ekonomickú a technologickú moc ako nástroj sily, a to aj proti spojencom“.
Spor o Grónsko
Správa tiež zdôrazňuje rastúci záujem USA o Grónsko, územie Dánskeho kráľovstva, v dôsledku eskalujúcej rivality medzi veľmocami v Arktíde. Každoročné hodnotenie hrozieb, ktoré vypracovala DDIS, prichádza po opakovaných vyhláseniach amerického prezidenta Donalda Trumpa o jeho túžbe prevziať kontrolu nad Grónskom, čo spôsobilo diplomatické napätie medzi Kodaňou a Washingtonom. Americký prezident tiež nevylúčil možnosť obsadenia arktického ostrova pomocou vojenskej sily.
USA na zozname s Ruskom a Čínou
„Spojené štáty využívajú ekonomickú silu vrátane hrozieb vysokými clami na presadenie svojej vôle a už nevylučujú použitie vojenskej sily, a to ani proti spojencom,“ uviedla agentúra vo vyhlásení. Rusko a Čína sú však považované za hlavné zdroje rizika, keďže celková hrozba, ktorej čelí Dánsko, sa „stala vážnejšou“.
Neistota ohľadom úlohy USA ako garanta bezpečnosti Európy zvýši ochotu Ruska zintenzívniť hybridné útoky proti NATO, zatiaľ čo Čína naďalej spochybňuje postavenie Západu prostredníctvom ekonomického a vojenského vplyvu, uvádza sa vo vyhlásení. „Pobaltský región je oblasťou, kde existuje najväčšie riziko, že Rusko použije vojenskú silu proti NATO,“ domnievajú sa dánske tajné služby.
