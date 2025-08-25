Kotlár ešte neurobil nič: Šutaj Eštok kritizuje splnomocnenca vlády, ten zostáva vo funkcii a spochybňuje SAV

Foto: TASR - Jakub Kotian

Monika Šuchová
SITA
Podľa predsedu strany Hlas-SD je Slovenská akadémia vied najvyššia vedecká autorita.

Vládny splnomocnenec pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Peter Kotlár ešte neurobil nič z toho, čo mal, teda neprešetril manažment pandémie v rokoch 2020 až 2023. Skonštatoval to dnes pre médiá minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

Doplnil, že aktivitu Kotlára v tejto oblasti očakávajú aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré by jeho zistenia mohli využiť.

Najvyššia vedecká autorita

Minister zároveň povedal, že vláda sa vo veci vakcín obrátila na Slovenskú akadémiu vied, teda na najvyššiu vedeckú autoritu na Slovensku. Výsledkami analýzy SAV by sa podľa neho následne mala zaoberať aj vláda, ktorá by mala prijať nejaký záver. „A to bude pre mňa bodka za medicínskou časťou,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Kľúčová časť úlohy pre Kotlára však podľa ministra vnútra ostáva otvorená. „Aj preto mu pán premiér predĺžil dobu, dokedy má túto úlohu splniť a pre mňa je táto kľúčová,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že Kotlár má prísť s analýzou efektívnosti manažovania pandémie.

„Ak to nebude schopný urobiť on, tak to bude musieť urobiť niekto iný,“ doplnil Šutaj Eštok. Ako zároveň skonštatoval, Kotlárov zápal pre vec hodnotí pozitívne. „Teraz musí toľko energie, koľko on v sebe má, a má jej veľa – je to húževnatý človek -, venovať preskúmaniu efektívnosti manažovania pandémie,“ dodal minister.

Neodstúpi z funkcie

Vládny splnomocnenec pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Peter Kotlár (SNS) odmietol odstúpiť z funkcie. Na tlačovej konferencii vyhlásil, že výsledky Slovenskej akadémie vied o bezpečnosti mRNA vakcín nepovažuje za relevantné. Tvrdí, že akadémia nie je certifikovaným pracoviskom a od jej vedenia bude požadovať menný zoznam vedcov spolu s ich podpismi, ktorí stoja za zverejnenými závermi.

SAV minulý týždeň oznámila, že na základe svojej analýzy v očkovacích látkach proti COVID-19 našla len minimálne množstvo molekúl DNA, ktoré sa nachádzajú hlboko pod oficiálne schválenými limitmi. Upozornila tiež, že tvrdenia o údajne vysokom obsahu DNA vychádzajú z nesprávnych metodických postupov alebo z chybnej interpretácie dát a označila ich za zavádzajúce.

