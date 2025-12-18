Košiciam hrozí nová „kauza Pezinská skládka“: Občania sa búria, spustili petíciu, žiadajú o okamžitý zásah

Foto: Facebook.com (Košická strana)

Michaela Olexová
TASR
Petíciu adresujú MŽP, Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a mestu Košice.

Občianske združenie (OZ) Fórum pre zelené a zodpovedné Slovensko spúšťa petíciu v súvislosti so skládkou nebezpečných odpadov v Myslave, žiada o okamžitý zásah.

TASR o tom informoval predseda OZ Ján Chovanec. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predtým pre TASR uviedlo, že bolo vykonané riadne zisťovacie konanie a pracuje sa na procese uzavretia a rekultivácie skládky, čo si vyžaduje zvýšenie jej kapacity.

Petičiari požadujú okamžitý zákaz navážania odpadu, zamietnutie rozšírenia kapacity o 15-tisíc kubických metrov (m3), zastavenie prevádzky zberného dvora, bezpečnú rekultiváciu a transparentný monitoring skládky.

Nechceme druhú „Pezinskú skládku“

„Nechceme, aby sa z Myslavy stala druhá ‚Pezinská skládka‘, kde sa roky bojuje na súdoch, zatiaľ čo životné prostredie trpí,“ uviedol Chovanec s tým, že cieľom nie je blokovať rekultiváciu skládky a jej uzavretie, ale zabezpečiť zákonnosť.

Petíciu adresujú MŽP, Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) a mestu Košice.

Prevádzkovateľom skládky je spoločnosť V.O.D.S. Firma v júli predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) oznámenie o zmene, ktoré podľa nej hovorí o novom postupe uzatvorenia skládky a rekultivácii.

Svahy jej telesa chce stabilizovať vybudovaním oporných múrov, čím sa „mierne rozšíri pôdorys jestvujúcej kazety“ a kapacita sa navýši odhadom o 15-tisíc m3.

Časť novej voľnej kapacity má byť znížená o odpad, ktorý bude v rámci svahovania súčasných strmých svahov potrebné premiestniť. Podľa informácií zverejnených na enviroportáli sa projekt nebude posudzovať podľa zákona EIA.

MŽP uviedlo, že ak by nebolo povolené rozšírenie skládky, prevádzkovateľ by musel jej uzatvorenie zabezpečiť navozením stavebného odpadu, čo by predstavovalo zbytočne nákladné riešenie.

SIŽP pre TASR potvrdila, že na skládke zistila niekoľko porušení, pričom je kapacita prekročená a nemožno tam už ukladať odpad. Jej prevádzkovateľ sa voči tomu odvolal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V mori bude prvý duch: Vstupujeme do novej éry, trajekt zvládne navigáciu úplne sám

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac