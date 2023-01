Zvrátený sériový vrah v rozhovore prezradil, prečo svojej obeti odrezal prsník. Zavraždil viac ako 85 mladých žien

Svet spoznal už desiatky zvrátených sériových vrahov. Niektorí svetu skutočné dôvody svojho vyčíňania prezradili bez okolkov, iní sa zdráhali do poslednej chvíle svojho života. K tým, ktorí sa „pochválili“, prečo konali tak, ako konali, sa pridal aj sériový vrah, ktorého Amerika pozná ako „vraha z Times Square“.

V priebehu 13 rokov (od roku 1967 do roku 1980) brutálne zavraždil a zohavil minimálne 17 mladých žien a dievčat. Obetí však mal Richard Cottingham na svedomí omnoho viac. Napokon, sám to vyšetrovateľom aj prezradil a niektoré z jeho tvrdení sa potvrdili, píše web Unilad.

Zvrátený vrah z Times Square

Cottingham sa vzhľadom na svoje pôsobisko pri vraždení preslávil prezývkami ako „vrah z Times Square“ (z angl. „Times Square Killer“) či „torzo zabijak“ (z angl. „Torso Killer“). Druhá prezývka ale vznikla z celkom iného dôvodu a ako si možno domyslíte aj sami, apeluje najmä na spôsob, akým jednu zo svojich obetí zohavil.

Predmetom záujmu vraha, ktorý mal svoje prvé vraždy spáchať ešte ako teenager (prvú obeť mal podľa vlastných slov usmrtiť ako 20-ročný v roku 1967), boli najmä mladé ženy vo veku od 13 do 33 rokov, ktoré po zavraždení vždy zohavil. Jednu obeť si však „vychutnal“ o čosi viac, na čo mal aj pádny dôvod, ako vysvetlil podľa webu Unilad novinárke pre francúzsky dokument.

Mnohé z priznaní sa nedajú overiť

Cottingham o svojich vraždách rozprával pomerne často a mohlo by sa zdať, že sa v tom doslova vyžíval. Vyšetrovatelia, ktorí dostali jeho prípady na starosť, boli dokonca z jeho slov niekedy natoľko zmätení, že nevedeli, či hovorí pravdu, alebo len cielene zavádza. Často sa totiž zdalo, že uvádza tvrdenia, ktoré – pokiaľ ide o rozsah jeho vraždenia – nemôžu byť pravdivé. Veľa z vrážd, ku ktorým sa priznal, sa tak možno ani nestalo.

V roku 2011 sa s brutálnym sériovým vrahom odsúdeným na niekoľko doživotných trestov rozprávala novinárka Nadia Fezzani, ktorej do detailov opísal, ako vraždil, koho a prečo. Rozhovor vznikol pre francúzsky dokument o jeho osobe.

Zabil viac ako 85, no menej ako 100 žien

Ako povedal, zabíjať začal v roku 1965, keď bol ešte teenager a tvrdí, že zabil viac ako 85, no menej ako 100 obetí. „Chcel som byť najlepší vo všetkom, čo som robil. Chcel som byť najlepším sériovým vrahom,“ uviedol. V šokujúcich vyjadreniach ale pokračoval aj ďalšími detailmi.

Je známe, že Cottingham svoje obete často posmrtne znásilňoval a telá nebohých žien zohavoval. Jednej z obetí, v čase smrti 25-ročnej Jean Raynerovej, v roku 1980 dokonca posmrtne odrezal jeden prsník. Na otázku novinárky prezradil, že týmto činom chcel len vytvoriť akúsi senzáciu.

Chcel vytvoriť senzáciu, žene tak odrezal prsník

„Už bola mŕtva, nerobil som jej to zaživa. Chcel som vytvoriť nejakú senzáciu. Nie je to ťažké, bolo to len telo, už to nebol živý človek,“ povedal. Cottingham sa dokonca neštítil pochváliť, že podobne zvrátené veci robil roky. „Neprešiel ani týždeň, aby som niečo nevykonal,“ prezradil.

Fezzani sa ho dokonca opýtala, že ak by ho neboli chytili, či by pokračoval vo vraždení. Cottingham bez váhania povedal, že určite.

Dokument o ňom nakrútil aj Netflix

Našťastie, podarilo sa ho chytiť v roku 1980 a obviniť z niekoľkých vrážd, neskôr aj z niekoľkých únosov a znásilnení. Vo väzení sa priznal k desiatkam vrážd, mnohé z nich sa ale nedajú riadne preukázať. Len druhú z mnohých sa podarilo dokázať až v júni 2022 vďaka DNA dôkazom. V tom čase išlo o najstarší trestný čin dokázaný pomocou DNA dôkazov.

Richard Cottingham, dnes 76-ročný muž, si stále odpykáva svoj trest. V roku 2021 o ňom streamovacia platforma Netflix uviedla 3-dielnu dokumentárnu minisériu. V knižnici ju nájdete pod názvom Crime Scene: The Times Square Killer.