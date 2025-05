Korčok kritizuje Blanára: Slovensko vraj nemá ministra zahraničných vecí, ale hovorcu ruskej diplomacie

Politika, ktorú robí minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), nechráni záujmy Slovenska, ale poškodzuje. Myslí si to člen opozičného Progresívneho Slovenska a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Kritizuje Blanára, že pri dôležitých medzinárodných otázkach buď mlčí, alebo šíri ruskú propagandu. Z funkcie by mal podľa Korčoka odstúpiť. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.

Blanár opakuje ruskú propagandu

Korčok Blanára skritizoval za minulotýždňové vyjadrenie na stretnutí šéfov diplomacií v Turecku. „Na úplne banálnu otázku od novinárov, ako vidí slovenský minister zahraničných vecí perspektívy mieru na Ukrajine, odpovedal, citujem, ‚najprv treba odstrániť príčiny konfliktu‘,“ ozrejmil s tým, že tak preberá rétoriku ruského prezidenta Vladimíra Putina.

„Prezident Putin označuje za príčiny konfliktu rozširovanie NATO a prítomnosť spojencov v krajinách, ako je Slovensko. V praxi to znamená, že by Rusko malo mať právo veta nad tým, kto nás môže brániť. Presne toto je naratív, ktorý šíri ruská propaganda. A presne toto minister Blanár opakuje,“ zdôraznil Korčok.

Ministrovi tiež vyčíta, že mlčí pri dôležitých medzinárodných otázkach. Poukázal napríklad na americkú iniciatívu zvyšovať clá. Blanára tiež skritizoval, že počas osláv víťazstva nad fašizmom nešiel do Ľvova, aby ukázal, kam patrí Slovensko. „Nerobí to, čo má robiť minister zahraničných vecí. Myslím si, že je len veľmi jemne povedané, keď poviem, že jednak nemáme ministra, ale hlavne nemá na tom mieste čo robiť. Už som to povedal párkrát, opakujem to znovu, je to na uterák,“ skonštatoval Korčok.

Podotkol tiež, že na Slovensku sú aktuálne viacerí politici, ktorí majú na zahraničnú politiku oveľa väčší vplyv ako minister, ktorý má krajinu formálne zastupovať.