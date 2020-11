Konzílium odborníkov dalo jasné stanovisko. Celoplošné testovanie neodporúča

Konzílium odborníkov neodporúča celoplošné testovanie, podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího to treba zobrať vážne do úvahy. Povedal to pred rokovaním vlády s tým, že ho vyjadrenie konzília neprekvapilo.

Rokovať by o tom mal popoludní Ústredný krízový štáb. “Potrebujeme vychytávať infikovaných akýmkoľvek spôsobom, treba nájsť najefektívnejší spôsob,” podotkol minister.

Konzílium vydalo jasné stanovisko

Ako informujú Hospodárske noviny, v stanovisku odborníkov sa píše, že najzávažnejší dôvod, prečo celoplošné testovanie neodporúčajú je, že to uberie energiu už tak dosť vyčerpaným zdravotníkom. Celoplošné testovanie by sa na Slovensku malo uskutočniť o 2 týždne. V Pondelok sa na Ústrednom krízovom štábe hlasovalo o tejto otázke dvakrát, prvýkrát neprešla. Nakoniec sa plošné testovanie schválilo, dnes po rokovaní krízového štábu sa snáď dozvieme výsledok.

Odborníci plošné testovanie nezatracujú, vyzdvihli prvé najmä prvé kolo. ​”Testovanie antigénovými testami s následnou izoláciou pozitívnych a ich kontaktov za jednu z kľúčových aktivít v boji s pandémiou. Zachytenie viac ako 38-tisíc pozitívnych počas celoplošného testovania v dňoch 31.10. a 1.11.2020 bolo jednoznačne veľkým úspechom,” píše sa v stanovisku, ktoré zverejnili Hospodárske noviny. Konzílium odborníkov navrhuje, aby bolo plošné testovanie dobrovoľné, rovnako aj minister zdravotníctva Marek Krajčí odporúča, aby sa na názor odborníkov prihliadalo.

O všetkých podrobnostiach a výstupoch dnešného rokovania vás budeme informovať v aktuálnom článku.