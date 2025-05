Kontroverzný zákon o mimovládkach skončí na Ústavnom súde: Verejný ochranca práv ho vidí ako problémový

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa pre novelu zákona o neziskových organizáciách obráti na Ústavný súd (ÚS) SR. Avizoval to na sociálnej sieti. V zákone podľa neho stále zostali ustanovenia, ktoré nespĺňajú ústavný test proporcionality. Problematicky vníma najmä podradenie neziskových organizácií pod režim zákona o slobode informácií.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Oceňujem, že Národná rada SR odstránila počas rokovania viaceré ustanovenia, ktoré som považoval za nesúladné s Ústavou SR a ktoré zasahovali do ľudských práv a slobôd. Parlamentu som zaslal k tejto otázke tri listy. Stále však v zákone zostali ustanovenia, ktoré nespĺňajú ústavný test proporcionality. Preto považujem za dôležité, aby tieto ustanovenia posúdil ÚS SR,“ uviedol Dobrovodský.

Podradenie neziskových organizácií pod režim zákona o slobode informácií nepovažuje za súladný s koncepciou práva na informácie. Podotkol, že podporuje a ani nespochybňuje záujem verejnosti na poznaní informácií o nakladaní s verejnými prostriedkami. Domnieva sa však podľa svojich slov, že zmena nespĺňa test proporcionality, a to z viacerých dôvodov.

Zásah do privátnej autonómie

Ako priblížil, ústava nedáva parlamentu právny základ na to, aby subjekt súkromného práva (napríklad mimovládna nezisková organizácia), mal totožnú povinnosť ako orgán verejnej moci. „Zavádzanie prvkov správneho konania, ako aj viazanie subjektu súkromného práva názorom orgánu verejnej moci, možno v podmienkach právneho štátu hodnotiť ako zásah do privátnej autonómie,“ doplnil.

Poznamenal, že zákon o slobode informácií už v súčasnosti umožňuje dostať informácie o poskytnutých dotáciách pre neziskové organizácie. Myslí si, že doterajší mechanizmus zákona o slobode informácií postačuje, aby bolo naplnené právo verejnosti na informácie s ohľadom na test proporcionality a potrebu nižšej miery záťaže sektora subjektov súkromného práva. Je preto toho názoru, že zavádzanie ďalších povinností podľa zákona o slobode informácií pre neziskové organizácie nie je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti.

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Kancelária prezidenta SR nenašla dôvody, pre ktoré by tento zákon v schválenom znení mohol byť v rozpore so slovenskou ústavou alebo s európskym právom. Výrazné zmeny počas prerokúvania zákona v parlamente podľa prezidenta odstránili riziko, že norma nebude v súlade s právom Európskej únie, za čo by Slovensku hrozili sankcie. Je presvedčený, že verejnosť má právo vedieť viac o tom, ako sú neziskové organizácie financované.