Koniec trápenia pred zrkadlom: Naučte sa vybrať čiapku podľa typu tváre. Správny strih urobí zázraky

Výber čiapky môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho, no správny strih dokáže tvár rozžiariť a ten nevhodný zas zvýrazniť proporcie, ktoré si neželáme.
Pri rozhodovaní sa oplatí všímať si základné proporcie tváre, ako šírku čela, lícnych kostí, čeľuste a celkovú dĺžku od čela po bradu. Ten, ktorý je z týchto údajov najväčší, najčastejšie určuje tvar tváre a tým aj smer, ktorým sa môžete pri výbere čiapky vydať. Podľa magazínu Welan je práve toto meranie najjednoduchším a najspoľahlivejším spôsobom, ako správne určiť tvar tváre.
Oválna tvár
Oválna tvár pôsobí vyvážene a jemne sa zužuje k brade, čo z nej robí najuniverzálnejší typ. Takmer každý strih čiapky dokáže prirodzene podčiarknuť jej symetriu. Od klasických beanies (priliehavé pletené čiapky, často bez brmbolca, pozn. red.) až po uvoľnené či štruktúrované modely, väčšina z nich doplní črty harmonicky a bez neželaného zvýraznenia ktorýchkoľvek proporcií.
