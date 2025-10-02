Koniec ikonickej blondíny. Pamela Anderson prekvapila novým účesom, ktorý ju neskutočne zmenil

Herečka, ktorú si verejnosť spája predovšetkým so seriálom Pobrežná hliadka, prešla výraznou premenou.
Z bývalej sexbomby sa stala dáma, ktorá vsádza na prirodzenosť a sofistikovaný štýl. Ako uviedol magazín super.cz, Pamela sa objavila počas parížskeho týždňa módy a okamžite zaujala pozornosť médií aj fanúšikov.
Nová farba vlasov a francúzsky šarm
Pamela Anderson urobila krok, ktorý čakal málokto. Z ikonickej platinovej blond sa stal jemný medeno-zázvorový odtieň, ktorý ju okamžite zjemnil a omladil.
Ofina jej dodala dievčenský nádych a pri pohľade na ňu, ako kráča ulicami Paríža, si človek mohol pomyslieť, že sa ocitol v scéne zo starého francúzskeho filmu.
Čierny rolák, úzke nohavice a lodičky na opätku vytvorili dokonalý kontrast k jej novým vlasom – nenápadná kombinácia, ktorá však pôsobila neuveriteľne elegantne.
