Koniec ikonickej blondíny. Pamela Anderson prekvapila novým účesom, ktorý ju neskutočne zmenil

Foto: Instagram (pamelaanderson)

Frederika Lyžičiar
Ľudia sú z jej premeny nadšení.

Herečka, ktorú si verejnosť spája predovšetkým so seriálom Pobrežná hliadka, prešla výraznou premenou.

Z bývalej sexbomby sa stala dáma, ktorá vsádza na prirodzenosť a sofistikovaný štýl. Ako uviedol magazín super.cz, Pamela sa objavila počas parížskeho týždňa módy a okamžite zaujala pozornosť médií aj fanúšikov.

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pamela Anderson (@pamelaanderson)

Nová farba vlasov a francúzsky šarm

Pamela Anderson urobila krok, ktorý čakal málokto. Z ikonickej platinovej blond sa stal jemný medeno-zázvorový odtieň, ktorý ju okamžite zjemnil a omladil.

Ofina jej dodala dievčenský nádych a pri pohľade na ňu, ako kráča ulicami Paríža, si človek mohol pomyslieť, že sa ocitol v scéne zo starého francúzskeho filmu.

Foto: Profimedia

Čierny rolák, úzke nohavice a lodičky na opätku vytvorili dokonalý kontrast k jej novým vlasom – nenápadná kombinácia, ktorá však pôsobila neuveriteľne elegantne.

Fotky pre Vogue a prvé reakcie 

