Konferencia biskupov žiada, aby kňazi boli súčasťou personálu v nemocnici: Ide aj o gynekológiu, tvrdí Bittó Cigániková

Na kontroverzný návrh upozornila opozičná poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS). Tvrdí, že Konferencia biskupov Slovenska (KBS) chce, aby sa duchovní stali trvalou súčasťou nemocničného personálu, a to vrátane citlivých oddelení, ako sú psychiatria, geriatria, pôrodnica, detské oddelenie a gynekológia.

Ako zdôrazňuje politička, kňazi by sa tak mohli nachádzať aj pri ženách, ktoré podstupujú interrupciu, a to bez toho, aby si ich prítomnosť vyžiadali. „To znamená, že aj žena, ktorá práve ide podstúpiť interrupciu, môže mať pri posteli kňaza. Nie preto, že o to požiadala. Ale preto, že kňaz tam bude normálne pracovať,“ napísala vo svojom statuse na sociálnej sieti.

Duchovní by mali byť ako sociálni pracovníci?

KBS žiada, aby duchovní mali v nemocniciach rovnaké postavenie ako sociálni pracovníci, keďže absolvovali teologické vzdelanie. Podľa Bittó Cigánikovej však ide o nesprávne prirovnanie: „Len zabudli na to, že sociálni pracovníci majú špeciálne vzdelanie a veľmi jasné kompetencie.“

Zároveň poukazuje na to, že aj tentokrát, rovnako ako v predošlej novele, v návrhu chýbajú tri zásadné slová: na žiadosť pacienta.

„Toto už nie je o viere. Toto je o tom, že KBS sa snaží dostať na miesta, kde je na prvom mieste zdravie a komfort pacienta,“ upozorňuje.

Kritizuje aj spôsob, akým sa zmena presadzuje

Podľa nej sa duchovní do nemocníc dostávajú cez zákony, ktoré boli narýchlo schválené a nedostatočne diskutované. Zmenu, ktorá umožňuje ich vstup na oddelenia aj bez súhlasu nemocnice či pacienta, nazýva nebezpečným precedensom.

„Síce potom aj pani Záborská uznala, že veď opravme zákon a Kamil Šaško sľúbil ministerské usmernenie, ale veď aj tak nechceli byť nikdy na gynekológii a Cigániková preháňa,“ napísala s iróniou.

Pomoc duchovného má byť podľa SaS výlučne dobrovoľná

Poslankyňa pripomína, že duchovná pomoc v nemocniciach už dnes funguje dobre. Pacienti si ju môžu vyžiadať a nemocnice to rešpektujú. Nerozumie preto, prečo by sa mala zavádzať povinná prítomnosť kňazov. „Pomoc duchovného v nemocnici je veľmi dôležitá. Ale duchovní má stáť pri pacientovi, ktorý si to vyžiada. A to je možné už dnes.“

Téma prítomnosti duchovných v nemocniciach rozvírila verejnú diskusiu už pred niekoľkými týždňami. Vtedy parlament schválil novelu zákona, ktorá umožňuje kňazom vstup na oddelenia aj bez výslovného súhlasu pacienta. Bittó Cigániková už vtedy upozorňovala, že ide o vážny zásah do súkromia a že zákon neobsahuje ani základné obmedzenia, ako je podmienka, že duchovného má pacient najprv vyžiadať. Kritiku vtedy vyvolal aj fakt, že legislatívna zmena bola do parlamentu predložená ako prílepok k školskému zákonu, bez verejnej debaty.