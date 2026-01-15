Konečne prelomil mlčanie o plastikách. Idol žien Bradley Cooper reaguje na šíriace sa klebety o vzhľade

Herec Bradley Cooper, ktorý zahviezdil v obľúbenej komédii Vo štvorici po opici, sa po mesiacoch špekulácií rozhodol konečne otvorene prehovoriť o fámach šíriacich sa na sociálnych sieťach a v médiách. Týkajú sa skrášľovacích procedúr a zákrokov, ktoré vraj filmová ikona podstúpila. Mnohí si totiž na jeho vzhľade všimli určité zmeny.
Bradley Cooper sa vyjadril k tomu, o čom sa už dlhší čas šepká. Ako poznamenal, ľudia v poslednej dobe vychvaľujú do nebies jeho vzhľad. „Chodia za mnou ľudia,“ povedal herec z filmu Zrodila sa hviezda moderátorom podcastu Smartless Willovi Arnettovi, Jasonovi Batemanovi a Seanovi Hayesovi počas nedávnej epizódy. „Hovoria mi, ako dobre vyzerám,“ pokračoval herec, ako píše Page Six.
Women get a lot of shit from people whenever they get plastic surgery but how have we not brought up Bradley Cooper? pic.twitter.com/041lJEXTkz
— Boku no François Arnaud De Jarjayes (@flowerdrums) December 16, 2025
Je to pravda?
Dohady o tom, či Cooper podstúpil nejaké kozmetické úpravy tváre, sa začali intenzívne šíriť koncom roku 2025 potom, čo herec propagoval svoj nový film Is This Thing On? Fanúšikovia si vraj všimli zmeny na jeho zovňajšku. Niektorí dokonca písali, že vyzerá tak dobre, že miestami mali pocit, že ide o úplne inú osobu.
V podcaste sa téma rozvinula v momente, keď Arnett spomenul, že si veľa ľudí myslí, že Cooper podstúpil plastickú operáciu. Arnett následne zdôraznil, že to nie je pravda, a Cooper s tým len súhlasil. Jednoznačne tak odmietol, že by išlo o výsledok chirurgického zákroku.
Did Bradley Cooper destroy his looks with plastic surgery? He doesn’t even look like the same person any more! pic.twitter.com/iycxwLqydD
— Bill Mitchell (@mitchellvii) December 3, 2025
Cooperovo vyjadrenie prišlo ako bezprostredná reakcia na rastúce špekulácie, ktoré sa neobmedzovali len na bulvár – mnohí komentátori, a dokonca aj niektorí lekári, sa vyjadrovali ohľadom možných zákrokov, ako sú blefaroplastika či vyhladzovanie tváre. On sám však potvrdil, že nič také nepodstúpil.
