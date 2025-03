Komička Simona ukázala tehotenské bruško. Má vybraté meno pre bábätko, hoci sa mnohým nepáči

Úspešná slovenská komička prežíva radostné chvíle, keďže jej v brušku rastie nový život. Darí sa jej tak nielen v práci, ale i v súkromí, ktoré jej spestruje okrem partnera aj desaťročný Damián. Mnohí fanúšikovia sú zvedaví a radi by vedeli detaily o novom prírastku do rodiny, no pár zatiaľ zaryto mlčí. Hoci sa Simona občas ukáže na sociálnej sieti s väčším bruškom, tam to aj skončí. Preto mnohých poteší, že sa konečne otvorila a priznala niečo o svojom tehotenstve a vytúženom bábätku.

Simona First sa vypracovala na najúspešnejšiu komičku, ako uviedla EMMA, no úspech žne aj v súkromnom živote. S partnerom a komikom Joe Trendym tvorí manželský pár, ktorému onedlho pribudne nový člen do rodiny. Po tom, čo prezradila pred Vianocami príjemnú novinku na sociálnej sieti, že je v radostnom očakávaní, boli fanúšikovia vo vytržení, takže je pochopiteľné, že odvtedy čakajú na ďalšie informácie o bábätku. Zdá sa, že si komička všetko okolo nového prírastku necháva pre seba, hoci predsa len neodolala a v Sajfovej šou vo Fun rádiu prezradila aspoň niečo.

Druhé tehotenstvo je pre ňu iné

Podľa jej slov nemôže uveriť tomu, že čaká dieťatko. „Teraz sme za polovicou tehotenstva, takže aktuálne vyrábam dieťa. Stále je to neuveriteľné,“ uviedla Simona so štipkou svojho povestného humoru, pre ktorý si ju mnohí fanúšikovia obľúbili. Ako ďalej uviedla, keďže má po 30, o to viac je pre ňu vzácne, že otehotnela. Spoločný plán s partnerom sa tak vydaril. „My sme chceli tradičnú rodinu, aby sme naplnili očakávania spoločnosti, čo bol náš cieľ, takže sme sa zobrali a povedali sme si, že by bolo dobré, ak by to bolo do roka…“ priznala okrem iného komička.

Keďže jej kamarátky majú v tomto období deti, zabúdajú na to, že Simona už rodila pred 10 rokmi, preto ju považujú za prvorodičku. Ako dodala, užíva si to, hoci je to iné. „Povedala som si, keď som už bola tehotná, že ako to, preboha, budem druhýkrát zvládať. Je to všetko úplne iné,“ priznala komička, ktorej bábätko sa má narodiť v júni. Aj keď sa Sajfa snažil zistiť pohlavie bábätka, Simona si to nechala pre seba.

Ako je to s menom bábätka?