Koľkokrát bola tehotná a šla na potrat, si ani nevie spomenúť. Kontroverzné priznanie speváčky Lily Allen ľudí šokovalo

Lily Allen s úprimnosťou nemá problém. V minulosti napríklad veľa hovorila o svojom ex a už skôr prezradila, aký bol ich vzťah v spálni. Teraz však matka dvoch detí hovorí o svojej minulosti a reprodukčnom zdraví a neberie si servítku pred ústa.

40-ročná speváčka hitu „Smile“ sa čoraz viac otvára. O svojom živote hovorí potom, čo sa v roku 2020 rozišla so svojím manželom, 50-ročným hercom zo seriálu Stranger Things, Davidom Harbourom. Tiež prezradila, že je už asi päť rokov triezva, kým predtým dlho bojovala s alkoholom a drogami. Jedno priznanie Lily Allen však nik nečakal, informuje portál LADBible.

Neustále sa jej podarilo otehotnieť

V podcaste so svojou najlepšou priateľkou Miquitou Oliver s názvom Miss Me? speváčka nazvala svoju maternicu „úplnou katastrofou“ a priateľke povedala, že „neustále otehotnela“.

Dvojica rozprávala o antikoncepcii, keď Lily povedala: „Práve som si spomenula, že teraz mám vnútromaternicové teliesko. Myslím, že už mám tretie, možno štvrté, a len si spomínam, že predtým to bola úplná katastrofa. Áno, otehotnela som stále dookola.“ Vtedy 41-ročná Miquita priznala, že nevie, či Lily niekedy predtým prerušila tehotenstvo.

Lily potom začala spievať svoju odpoveď na melódiu piesne Franka Sinatru „My Way“ a spievala: „Potratov som mala pár, ale zase… neviem si presne spomenúť, koľko,“ čím ukázala, že si z toho ťažkú hlavu nerobí a nevidí na tomto priznaní nič kontroverzné.

Dodala: „Nespomínam si. Myslím, že asi štyri alebo päť.“

Miquita bola šokovaná a potom odhalila svoju vlastnú minulosť s potratmi a povedala svojej kamarátke: „Aj ja som mala asi päť! Lily, ja som nikdy… Som taká šťastná, že to môžem povedať, a ty to môžeš povedať, a nikto nás za to neprišiel zavraždiť, žiadne odsudzovanie. Mali sme asi rovnaký počet potratov.“



Potrat jej prišiel romantický