Koalícii to znovu nevyšlo: Trestné oznámenie na Remišovú odmietla polícia aj prokurátori, tvrdí poslankyňa

Polícia aj prokuratúra mala odmietnuť trestné oznámenie na poslankyňu Národnej rady (NR) SR Veroniku Remišovú (Slovensko – Za ľudí), ktoré na ňu podal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v súvislosti so zverejnením informácií o nepriznanej nehnuteľnosti.
Vyplýva to z vyjadrenia Remišovej na stredajšej tlačovej konferencii.
„Namiesto toho, aby sa Kaliňák priznal k porušeniu zákona, spustila sa snaha potrestať ma astronomickou pokutou, potom sa vyhrážali mojím odvolaním z čela výboru a Kaliňák sa pokúsil iniciovať, aby ma polícia trestne stíhala. Bola som teda vypovedať na Úrade boja proti organizovanej kriminalite. Kaliňák neuspel, polícia trestné stíhanie odmietla. Podal ešte sťažnosť, sťažoval sa na prokuratúre, jeho sťažnosť odmietla aj prokuratúra,“ povedala.
Podľa Kaliňáka prezradila neverejné informácie
Spor medzi Kaliňákom a Remišovou sa týka vlastníctva vily ministrovej manželky v Chorvátsku. Kaliňák ho nemal uviesť vo viacerých majetkových priznaniach. Argumentoval, že tak urobil preto, lebo chcel chrániť súkromie rodiny. Vyhlásil, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.
Kaliňák však v tejto kauze namietal proti postupu predsedníčky parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Remišovej. Hovoril, že prezradila neverejné informácie s danou vecou súvisiace a využila ich na politický prospech. Remišová to odmietala. Argumentovala, že nikdy žiadne informácie o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov nevynášala a Kaliňák sa k vlastníctvu priznal verejne sám.
