Klientom veľkej slovenskej banky nefunguje aplikácia: Skontrolujte si, či sa to týka aj vás, problém nie je výpadok

VÚB banka dokončuje modernizáciu digitálnych služieb a aktuálne prebieha posledná fáza presunu klientov zo starej mobilnej aplikácie do novej. Prechod sa konal vo viacerých vlnách, no do konca roka plánuje banka úplne zrušiť prístup do starej aplikácie.
Tí, čo prechod doteraz odkladali, tak majú poslednú šancu, píšu Živé. Okolo zmeny prebiehala veľká kampaň a my sme sa jej tiež venovali vo viacerých článkoch, no niektorí klienti majú s prechodom aj napriek tomu problémy. Tí, ktorí ešte neprešli, nájdu v pôvodnej aplikácii sprievodcu, pričom pomoc bude dostupná aj cez e-maily, SMS, infolinku či priamo v pobočkách.
Nízke hodnotenie
Hodnotenie novej aplikácie je však mizerné a naďalej klesá. Tá stará má na Androide aktuálne dosahuje 4,6 hviezdičky, zatiaľ čo nová iba veľmi slabých 2,1 z viac ako 10-tisíc hodnotení, no iba prednedávnom mala 2,6. Ľudia sa sťažujú na neprehľadnosť, že stará aplikácia ponúkala viac možností, klienti nemajú prehľad o svojich transakciách, hovoria o neintuitívnom rozhraní a podobne.
Banka sa však ešte v septembri vyjadrila, že podľa nej ide skôr o prirodzenú neochotu klientov meniť zaužívané návyky a očakáva, že hodnotenie sa časom zlepší. Zatiaľ sa však deje presný opak. My novú aplikáciu používame približne rok a hoci sa neustále vylepšuje a opravujú sa chyby, od dokonalosti má ešte stále ďaleko. V poslednom čase je to však výrazne lepšie.
