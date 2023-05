Klasickým cigaretám možno čoskoro odzvoní: Európska únia chce presadiť prelomovú zmenu zákona

Fajčenie je veľkou záťažou nielen pre fajčiarov, ale dotýka sa aj ekológie a dokonca aj nefajčiarov. Práve preto sa členské štáty spoločne s WHO snažia o postupné odstraňovanie klasických cigariet, ktoré zaťažujú život ľudí, aj našu planétu.

Tabakové výrobky sú v súčasnosti jedným z najhlavnejších nepriateľov Európskej únie, Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) či iných krajín, ktoré sa snažia minimalizovať, v ideálnom prípade odstrániť fajčenie z bežného dňa.

Členské štáty EÚ, najmä Dánsko a Belgicko sa snažia pomocou WHO rozbehnúť kampaň, ktorá by mohla pomôcť nielen ľuďom, ale vo veľkom aj prírode. Ide totiž o filtre z klasických cigariet, ktoré ostávajú na zemi ako ohorky po dofajčení cigarety.

Tvorí veľký odpad na pláži

Ako píše WHO, ľudí viac láka fajčiť cigarety s filtrom, keďže žijú v domnienke, že je to zdravšia alternatíva, respektíve ide o menšie riziko pre ich zdravie. To však nie je pravda, pričom ohorky tvoria druhý najčastejší odpad na plážach. Čo sa týka plastov a chemikálií, cigaretové ohorky sú veľmi nebezpečné aj pre svetový oceán a živočíchy, ktoré v ňom žijú.

Cieľom je teda zmeniť zákon, ktorý by zakázal predaj cigariet s klasickým filtrom, ktorý by bol zaradený medzi jednorazové plasty, ktoré sú už dnes v mnohých krajinách zakázané. Napríklad plastové príbory či slamky.

Riešením je zákaz

Nový Zéland, Dánsko, Belgicko a pomaly aj samostatné nadnárodné spoločnosti plánujú v dohľadne dobe návrh na zákaz používania cigariet s filtrom, ako ich poznáme dnes, čo sa, prirodzene, nepáči producentom týchto tabakových výrobkov. „Je to čisto symbolický a hlúpy návrh, ktorý má urobiť život fajčiarov menej príjemným,“ tvrdí Christopher Arzrouni zo spoločnosti Philip Morris Denmark, pripomína Startitup.