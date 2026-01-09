Kim Čong-un poslal Putinovi „zaľúbený“ list: Vyznal mu nekonečnú oddanosť a hovorí o skutočnom kamarátstve

Severokórejský vodca Kim Čong-un adresoval list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom prisľúbil, že bude bezpodmienečne a natrvalo podporovať jeho politiky a rozhodnutia. Podľa agentúry Reuters o tom v piatok miestneho času informovala štátna agentúra KCNA, píše TASR.
„Budem bezvýhradne rešpektovať a bezvýhradne podporovať všetky vaše politiky a rozhodnutia a som ochotný vždy stáť po vašom boku v záujme vás a vášho Ruska,“ napísal Kim Čong-un v liste, ktorým podľa KCNA odpovedal na Putinovu predošlú korešpondenciu. „Táto voľba bude trvalá a nezmeniteľná,“ dodal líder Severnej Kórey (KĽDR).
Výrazná vojenská spolupráca
KĽDR a Rusko výrazne prehĺbili svoju predovšetkým vojenskú spoluprácu od stretnutia lídrov v Pchjongjangu v júni 2024, keď Putin a Kim podpísali zmluvu o „komplexnom strategickom partnerstve“. Jej súčasťou je aj doložka o vzájomnej vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej či druhej strany. Zmluva tiež zahŕňa oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti.
Severokórejský vodca označil ruského prezidenta v liste za svojho najdrahšieho priateľa a avizoval, že úzka spolupráca medzi ich krajinami v rôznych oblastiach bude v súlade so strategickým partnerstvom pokračovať aj naďalej. „Vďaka tomuto listu som opäť pocítil skutočné kamarátstvo medzi nami a rád by som pri tejto príležitosti zdôraznil, že priateľské vzťahy s vami považujem za najcennejšie a som na ne hrdý,“ dodal Kim Čong-un.
Juhokórejské spravodajské služby odhadujú, že Severná Kórea vyslala do Ruska približne 15 000 vojakov a ruskej armáde dodala aj delostreleckú muníciu či raketové systémy. Podľa odborníkov Moskva na oplátku poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc a vojenskú technológiu a dodáva potraviny a energiu.
Nahlásiť chybu v článku