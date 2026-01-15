Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil

Foto: MovieStillsDB/ Profimedia

Petra Sušaninová
Herec priznal, že spálil mnoho mostov.

Mickey Rourke sa do pamäti mnohých zapísal nielen ako herec obsadzovaný v skvelých filmoch, ale aj ako boxer. Žiaľ, na plátne a v ringu možno žiaril, v súkromí ho však ľudia kritizujú. Čelil obvineniam z ublíženia na zdraví, ale aj z vyhrážania sa. Nedávno sa na internete objavila zbierka, kde mu manažment zbieral od ľudí peniaze na bývanie.

Matkin partner ho týral

Ako sa dozvedáme z ČSFD, Philip Andre „Mickey“ Rourke Jr. má za sebou kariéru bohatú na dobré filmy a dokonca bol nominovaný na Oscara. Možno ho poznáte z filmu Expandables, kde okrem neho hrali legendy ako Sylvester Stallone, Jason Statham či Dolph Lundgren. Zahral si však aj vo filme Iron Man 2. Jeho herecká kariéra je však dlhá už niekoľko desaťročí.

NBC Los Angeles píše, že to pre herca bola tŕnistá cesta. Podľa portálu sa vyjadril, že jeho nevlastný otec mu neraz rozbil hlavu len preto, lebo sa mu zachcelo. Týral aj Mickeyho matku. Mickey jej nedokázal odpustiť, že to dovolila. Celé roky vraj nesníval o ničom inom, len o tom, ako sa raz otčima konečne zbaví.

Foto: MovieStillsDB

Našťastie, po ruke bolo komunitné centrum, ktoré pomáhalo mládeži z problematických rodín. Práve tu začal Rourke prvýkrát udierať do boxovacieho vreca a vybíjať si nahromadenú frustráciu. Uvedomoval si vraj, že svojho otčima zbiť nemôže.

Pracovať s ním bola nočná mora

Svoj hnev si tak vylieval na každom okolo seba. Pohádal a pobil sa s každým, kto na neho hoci len škaredo pozrel. Neskôr priznal, že aj v Hollywoode od seba každého odháňal, píše Mail Online. Vyhrážal sa producentom, hádal sa režisérmi, spálil mosty s mnohými ľuďmi. Veril, že môže robiť, čo sa mu zachce. Raz dokonca kúpil 6 Cadillacov za hotové peniaze a potom ich rozdal.

Režisér Alan Parker sa vyjadril, že pracovať s Mickeyom je nočná mora. Na pľaci bol vraj nebezpečný, pretože človek nikdy nemohol vedieť, čo urobí. Aj v ringu, v ktorom profesionálne pôsobil do roku 1994 (neskôr sa doň na chvíľu opäť vrátil), delil fanúšikov na dva tábory. Kým niektorí ho milovali, iní po ňom hádzali fľaše, píše Medium.

Foto: MovieStillsDB

Rourke sa tým ale nenechal zastrašiť a užíval si pozornosť, hoci aj negatívnu. Po viacerých poraneniach sa však boxerskej kariéry napokon vzdal. Podľa Mail Online mal nos dvakrát zlomený a lekári ho museli niekoľkokrát operovať, aby ho zrekonštruovali. Priznal tiež, že sa nebránil drogám a alkoholu. Závislosť ho napokon pripravila o manželstvo s modelkou a herečkou Carré Otis.

Obvinenia z domáceho násilia

