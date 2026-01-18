Keď váha mení životy. Celebrity, s ktorými Hollywood začal zaobchádzať inak, keď schudli

V spoločnosti, kde sa vzhľad často stáva meradlom úspechu, sa mnohí stretávajú s odlišným zaobchádzaním v závislosti od ich hmotnosti. Dvojnásobne to platí v prípade niektorých celebrít, u ktorých to nie je len otázka estetiky. Zdá sa, že chudnutie im môže otvoriť nové dvere, zmeniť ich postavenie v médiách a dokonca ovplyvniť to, ako ich vníma okolie.
Hollywood je často miestom, kde sa začínajú upevňovať určité štandardy týkajúce sa tela. Ani ľudia, ktorí sa „presadili“ v zábavnom priemysle, nie sú oslobodení od tlaku. Zatiaľ čo niektoré známe osobnosti sa odmietli zmeniť a zhodiť pár kíl, iné na sebe „zamakali“ a stali sa dôkazmi toho, ako zrazu Hollywood zmení na nich názor. A aj keď by sa celebrity mohli tešiť z toho, že majú odrazu viac ponúk na spolupráce, niektorým je z toho zle, aký veľmi dôležitý je zovňajšok, ako naznačil BuzzFeed.
Kelly Osbourne
Kelly Osbourne v podcaste Hollywood Raw povedala: „Moje chudnutie odštartoval hnev na celý Hollywood. Tak strašne som nahnevaná. Pretože, keď som bola tučná, bola som neviditeľná. Nechceli so mnou pracovať, nechceli so mnou nič.“ Ako priznala dcéra nebohého Ozzyho Osbournea, podľa magazínu People si doteraz veľmi dobre pamätá, ktorí ľudia sa k nej nezachovali pekne.
„Teraz, spätne, presne viem, s kým budem pracovať a s kým nie. Pretože viem, kto ma nazval tučnou, viem, kto so mnou nechcel pracovať. Presne viem, kto to povedal. Som naozaj silná, ale nezabúdam. Pamätám si, čo ste o mne povedali, a to je najlepšia pomsta,“ pokračovala.
Nahlásiť chybu v článku