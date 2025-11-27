Kauza darovania stíhačiek Ukrajine: Kaliňák označil rozhodnutie prokuratúry za škandál, rezort obrany podal sťažnosť

Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Martin Cucík
SITA
Rezortu obrany nestačí ani rozhodnutie prokuratúry, podávajú sťažnosť.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa v kauze darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu nevzdáva. Rezort obrany podal proti zastaveniu stíhania sťažnosť. Informoval o tom portál Aktuality.sk.

Stíhanie vo veci darovania lietadiel MiG-29 Ukrajine predošlou vládou bolo nedávno zastavené. Bratislavská krajská prokuratúra potvrdila, že špeciálny tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany Ukrajine. Trestné stíhanie bolo vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Kaliňák rozsudok označil za škandál

Prokuratúra vysvetlila, že podľa vyšetrovateľa bol dostatočne odôvodnený záver, že skutok nie je trestným činom a nie je preto dôvod na postúpenie veci. Vyšetrovacími úkonmi vykonanými po začatí trestného stíhania sa totiž nepodarilo preukázať, že by bola spôsobená Slovensku škoda. Proti tomu, že Slovensku darovaním stíhačiek MiG-29 nebola spôsobená škoda, minister ostro vystúpil. Toto tvrdenie označil za škandál. Kaliňák 12. novembra zdôraznil, že sa nedá povedať, že nevznikla škoda.

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Bola snáď náhrada? Má snáď štát náhradu iných bojových lietadiel za tých 14? To je absurdné,“ vyhlásil minister s tým, že by bral, keby vyšetrovateľ povedal relevantné dôvody pre zastavenie stíhania, no vyzerá to podľa neho tak, že sa prípadu chcel zbaviť alebo sa možno bojí, že sa mu niekto pomstí v prípade obvinenia.

Mohol to zastaviť z racionálnych dôvodov, lebo to je jeho slobodné rozhodnutie, mohol to zastaviť, lebo to nepovažuje za trestný čin, ale z dôvodu, že nebola spáchaná škoda?“ dodal Kaliňák s tým, že je to neuveriteľné a podajú v tejto veci sťažnosť.

Naď sa vraj ospravedlnenia nedočká

Súčasne odkázal exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (Demokrati), že ak čaká ospravedlnenie, tak sa ho nikdy nedočká. Rezort obrany svoje slová dodržal a sťažnosť podal. Hovorkyňa krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová pre portál Aktuality.sk uviedla, že v predmetnej veci nebola doposiaľ predložená sťažnosť dozorujúcemu prokurátorovi. „Od vyšetrovateľa Policajného zboru disponujeme informáciou, že sťažnosť bola podaná, avšak doposiaľ nebola odôvodnená,“ uviedla Kováčová. Polícia sa zatiaľ v tejto súvislosti nevyjadrila.

K uvedenému sa aktuálne nie je možné vyjadriť, nakoľko je prípravné konanie neverejné,“ uviedlo pre portál Prezídium Policajného zboru.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví KičaV Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac