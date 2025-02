Kate Middleton zverejnila fotografiu a fanúšikovia neskrývajú dojatie. Sú v nemom úžase z toho, kto ju odfotil

Od začiatku sa delila princezná s verejnosťou o svoje strasti aj svetlé chvíle boja s rakovinou, pričom to nie je tak dávno, čo oznámila, že nad chorobou vyhrala a je v remisii. Z jej následného správania bolo jasné, že je za túto životnú šancu vďačná a snaží sa dobro šíriť aj ďalej.

Princezná z Walesu včera popoludní (3. februára) pridala na oficiálne konto na Instagrame, ktoré zdieľa spolu s princom Williamom, odkaz pre svojich 16,8 milióna fanúšikov. Príspevok s dvoma fotografiami obsahoval jednu fotografiu, na ktorej 43-ročná Kate stojí v lese so široko roztvorenými rukami, zatiaľ čo na druhom obrázku bol nad zamrznutými listami papradia napísaný citát.

Silný odkaz aj milé odhalenie

Kate pridala k príspevku rovnaký citát, aký bol zobrazený na druhej snímke: „Nezabudnite sa starať o všetko, čo sa nachádza za hranicou choroby.“ Mama troch detí sa podpísala podpisom „C“ a pridala aj hashtag #WorldCancerDay.

Ako píše portál Tyla, necelý rok po tom, čo jej diagnostikovali rakovinu, Kate minulý mesiac potvrdila, že je nateraz v remisii. V tom čase sa zároveň objavila v nemocnici Royal Marsden Hospital v Chelsea, kde poďakovala personálu zariadenia, ktorý jej predtým pomáhal pri liečbe, a stretla sa aj s ostatnými pacientmi s rakovinou.

Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Aj tento najnovší príspevok je tak spojený s bojom so zákernou chorobou, o ktorom predtým princezná priznala, že bol náročný pre celú jej rodinu, na čo pravdepodobne poukázala v spomínanom citáte. Kate zároveň prezradila, kto stojí za zverejnenou snímkou. Bol to jej najmladší, šesťročný princ Louis, ktorý ju takto odfotil. Fanúšikovia boli z tohto detailu nadšení a rovno sa nahrnuli do komentárovej sekcie, aby to Kate odkázali.

Jeden napríklad napísal: „Krásna fotka! Výborne, Louis!“ „Krásny odkaz a skvelá fotka, ktorú urobil Louis,“ rozplýval sa druhý, zatiaľ čo niekto tretí sa pridal: „Skvelá fotka, Louis!“

„Nemôžem uveriť, že túto fotku urobil Louis, to je také milé!“ odkázala ďalšia osoba. „Máte veľmi dobrého fotografa,“ pridala sa iná. Ďalší napísal: „Awww, princ Louis, to je úžasná fotografia!“ A na záver niekto dodal: „Wow! Taký talentovaný na malého chlapca!“