Karin z Oteckov si zaspomínala na hereckých kolegov. Odhalila, akí sú v súkromí Deák, Tůma či Koleník

Foto: Instagram.com/karinkaqayumova, TV Markíza

Jana Petrejová
Prezradila o nich zaujímavé veci.

Otvoril jej dvere do šoubiznisu a odštartoval kariéru. Reč je o seriáli Oteckovia, v ktorom si diváci zamilovali taktiež Karin Quayumovú, stvárňujúcu Ninu Bobulovú, najstaršiu dcéru Mareka a Tamary. Tá mala to šťastie a zahrala si po boku zvučných mien, o ktorých prehovorila v najnovšom podcaste. 

Je neprehliadnuteľná vďaka svojím hustým kučeravým vlasom a tmavšej pleti. Karin pútala na seba pozornosť ešte za čias, keď sa vysielali Oteckovia, ktorí sa sústredili na štyroch mužov. Bola jednou z dcér Mareka Bobulu, ktorého si zahral Vladimír Kobielsky. Diváci mali možnosť vidieť Karin ako dievčatko, ktoré rástlo pred ich očami a dnes je z nej mladá žena, ktorá nedávno prijala pozvanie do podcastu Na gauči s Nasklee.

Čo bonzla na hercov?

Karin hrala v Oteckoch od začiatku seriálu v roku 2018, kde sa objavovala po boku úspešných hereckých kolegov. Okrem Vladimíra Kobielskeho, to bol Filip Tůma, Marek Fašiang a Branislav Deák. Všetci štyria stvárnili mužov, ktorí sa pretĺkali svojimi životmi okorenenými dojímavými momentmi, ale aj zábavnými okamihmi. Občas nešikovní, no za to láskaví otcovia.

Mladá žena, ktorá je dnes aktívna na sociálnych sieťach, mala možnosť zažiť, aké je natáčanie so slovenskými hviezdami a zároveň sexsymbolmi. Niečo o nich prezradila v podcaste, keď si s ňou jeho moderátorka zahrala zaujímavú hru. „Poviem ti mená tvojich kamarátov a ty mi povieš prvé slovo, ktoré ti napadne,” povedala moderátorka Karin.

Najprv sa to začalo známou influencerkou Cynthiou Tóthovou, ktorá je podľa mladej herečky, ktorá aktuálne študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, milá. Zaznelo tiež meno Olivera Oswalda, ktorý taktiež hral v Oteckoch a na ktorého bonzla, že je zábavný. „Je tiež nápomocný a dobrosrdečný,“ doplnila Karin.

Po chvíli moderátorka spomenula známe tváre zo seriálu, vďaka ktorým si mnohé diváčky televízny projekt zamilovali a Karin ich mala možnosť zažiť na pľaci. „On má taký sarkazmus… Napadlo mi, že je to taký šašo, lebo príde na pľac a hocikoho len tak pouráža sarkasticky v rámci zábavy, ale akože tak v dobrom,“ prezradila Karin na Filipa Tůmu.

Z Koleníka ide dobro

