Kariéra Petry Vlhovej je v ohrození: Uznávaný lekár vysvetľuje možné scenáre, takto vidí šance našej lyžiarky

Pred takmer dvomi týždňami absolvovala slovenská lyžiarka Petra Vlhová druhú operáciu zraneného pravého kolena. Už je to 14 mesiacov, čo nesúťažila na zjazdovkách po páde v Jasnej v januári 2024. Aj preto sa natískajú otázky, či sa ešte niekedy vráti do súťažného diania.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Uznávaný športový lekár Ernest Caban pre portál sportovy.cas.sk porozprával, čo sa môže stať v najbližších mesiacoch liečby a či bude Vlhová opäť súťažiť. Podľa neho nešlo len o poškodenie predného krížneho väzu a menisku, ale muselo tam byť aj niečo navyše. „Regenerácia krížnych väzov sa môže vo všeobecnosti začať po šiestich týždňoch. Do pol roka idú športovci už plnú záťaž a ani nevedia, že bol nejaký problém. Muselo tam byť preto niečo viac,“ povedal Caban.

„Koleno je sviňa, lebo je to najzložitejší kĺb. Nedá sa odľahčiť ako lakeť alebo rameno. Koleno neustále zaťažujete pri chôdzi, preto jediné, čo môže u Peti byť problém, je poškodenie chrupavky. Tá je ohromne citlivá a nemá vlastnú výživu,“ priblížil lekár. Myslí si, že prehnaná iniciatíva a chcenie dostať sa späť do súťažného kolotoča mohlo celému procesu uškodiť.

Je to 50 na 50

„Chrupavka potrebuje čas na zahojenie. Ak sa to so záťažou prešvihne, tak vám to chrupavka vráti,“ prezradil. Ďalej vidí ako problém aj to, že Vlhová vypadla z tréningu na lyžiach na veľmi dlhý čas. Návrat tak pre ňu bude ohromne náročný. „Klobúk dole pred Peťou, ak by sa jej podarilo vrátiť na vrchol, ale bude to mať veľmi ťažké. Veľmi ťažké,“ uviedol Caban.

„Dokonca by som povedal, že by jej mohol hroziť aj koniec kariéry. Treba zohľadniť všetky problémy a peripetie, ktoré mala. Ak by som to mal odhadnúť, tak je to tak 50 na 50. Nikto by sa jej nemohol čudovať, keby zrazu povie: Dovidenia, zbohom!“ doplnil Caban pre spomínaný web.

Nedávno sa vyjadril k zraneniu a operácii Liptáčky aj ďalší uznávaný lekár Pavel Malovič. Vravel, že aj Lindsey Vonnová či Mikaela Shiffrinová sa dokázali po zranení vrátiť. „Obe sú staršie a sú v najlepšej forme. Nevidím dôvod, prečo by sa to nemalo Vlhovej podariť,“ prezradil Malovič.