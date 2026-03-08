Kamera v útrobách lesa zachytila vzácny moment: Niečo podobné uvidíte len raz za život

jelen v lese

Reprofoto: Facebook.com (Vlcko Horský)

Michaela Olexová
Na profile Vlcko Horský, ktorý mieri priamo do sŕdc nadšencov prírody a pozorovania lesných tvorov, sa objavilo pozoruhodné video.

Zachytáva krásny moment, aký sa v divočine podarí zachytiť na kamere len zriedka. Sú na ňom dva tvory – jeleň a sýkorka. Pochádzajú síce z úplne odlišného sveta, ale aj tak si vzájomne pomáhajú.

Zaujímavé je najmä to, že jeleň po prílete sýkorky úplne znehybnel. Akoby jej chcel dopriať čo najviac pokoja a nevyplašiť ju, kým ona trpezlivo prehľadávala jeho srsť a hľadala hmyzie parazity. V jednom bode dokonca zmení pozíciu – presunie sa z jeho chrbta na prednú časť tela – a uprostred zimného lesa sa takto pokojne občerstvuje.

Jeleň na zverejnenom videu je po celý čas úplne mĺkvy. Dokonca prestane aj s prežúvaním rozjedeného obeda.

Fakt ani nedýchal…“

Mnohých divákov fascinuje, že aj takéto drobné vtáčiky dokážu vplývať na zdravie obrovských cicavcov. Niektorí moment okomentovali s humorom: „Jeleň u kozmetičky,“ napísala Slovenka.

Fakt ani nedýchal. Môj zlatý,“ dodala ďalšia z komentujúcich.

V komentároch sa – ako dnes býva už takmer pravidlom – objavila aj otázka, či nejde o výtvor umelej inteligencie. Autor, ktorý profil vedie, však pochybnosti rýchlo rozptýlil: „Moje videá sú fotopascovky bez akejkoľvek úpravy či strihu,“ ubezpečil jedného zo sledovateľov.

Inému prírodnému nadšencovi sa podarilo zachytiť vzácny moment: skupinu medveďov hľadajúcu zdroj potravy. Zdanlivo vykročili priamo k fotopasci, ktorú následne začali oňuchávať. Jeden z medveďov do zariadenia udrel labou, kamera spadla na zem a zvieratá do nej ďalej štuchali – najskôr sa snažili zistiť, či je jedlá. Mimoriadne vydarený záznam obyčajného prieskumu tak pôsobí ako scéna z true-crime dokumentu a teší sa obľube. Záber pochádza priamo z našich lesov a naháňa zimomriavky, nájdete ho na tomto odkaze.

Podľa stránky Temperature Forest sú podobné momenty krásnym príkladom tzv. mutualizmu. Ide o vzájomne prospešnú spoluprácu dvoch druhov. Vtáky pomáhajú jeleňom tým, že sa živia parazitmi, ako napríklad kliešťami či blchami. A jeleň zase sýkorku nechá, aby si takto pomohla so zháňaním potravy.

„Zvieratká sú tie najkrajšie stvorenia na Zemi,“ uzatvára jeden z komentárov, ktorý si získal množstvo súhlasných reakcií.

