Kamera v útrobách lesa zachytila vzácny moment: Niečo podobné uvidíte len raz za život

Zachytáva krásny moment, aký sa v divočine podarí zachytiť na kamere len zriedka. Sú na ňom dva tvory – jeleň a sýkorka. Pochádzajú síce z úplne odlišného sveta, ale aj tak si vzájomne pomáhajú.
Zaujímavé je najmä to, že jeleň po prílete sýkorky úplne znehybnel. Akoby jej chcel dopriať čo najviac pokoja a nevyplašiť ju, kým ona trpezlivo prehľadávala jeho srsť a hľadala hmyzie parazity. V jednom bode dokonca zmení pozíciu – presunie sa z jeho chrbta na prednú časť tela – a uprostred zimného lesa sa takto pokojne občerstvuje.
Jeleň na zverejnenom videu je po celý čas úplne mĺkvy. Dokonca prestane aj s prežúvaním rozjedeného obeda.
„Fakt ani nedýchal…“
Mnohých divákov fascinuje, že aj takéto drobné vtáčiky dokážu vplývať na zdravie obrovských cicavcov. Niektorí moment okomentovali s humorom: „Jeleň u kozmetičky,“ napísala Slovenka.
„Fakt ani nedýchal. Môj zlatý,“ dodala ďalšia z komentujúcich.
V komentároch sa – ako dnes býva už takmer pravidlom – objavila aj otázka, či nejde o výtvor umelej inteligencie. Autor, ktorý profil vedie, však pochybnosti rýchlo rozptýlil: „Moje videá sú fotopascovky bez akejkoľvek úpravy či strihu,“ ubezpečil jedného zo sledovateľov.
Podľa stránky Temperature Forest sú podobné momenty krásnym príkladom tzv. mutualizmu. Ide o vzájomne prospešnú spoluprácu dvoch druhov. Vtáky pomáhajú jeleňom tým, že sa živia parazitmi, ako napríklad kliešťami či blchami. A jeleň zase sýkorku nechá, aby si takto pomohla so zháňaním potravy.
„Zvieratká sú tie najkrajšie stvorenia na Zemi,“ uzatvára jeden z komentárov, ktorý si získal množstvo súhlasných reakcií.
