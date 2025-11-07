Kaliňák mal vraj zariadiť, aby Žilinka získal funkciu: Známy novinár odhaľuje, čo sa dialo v zákulisí generálnej prokuratúry

Foto: TASR – Jakub Kotian

Martin Cucík
Voľba Maroša Žilinku vraj bola dopredu dohodnutá s politickými stranami Smer a Sme rodina.

Hosťom moderátorky Karolíny Piliarovej v relácii interezu 1 na 1 bol investigatívny novinár Marek Vagovič. V najbližších dňoch vydáva knihu o generálnom prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a počas diskusie spomenul exkluzívne výpovede Žilinkových kolegov, ako aj telefonát ministra obrany Roberta Kaliňáka samotnému Žilinkovi.

V rozhovore Marek Vagovič priblížil, čo všetko sa mu počas prípravy knihy Generálny omyl: Skutočný príbeh Maroša Žilinku podarilo zistiť. Opísal zákulisné udalosti z obdobia, keď sa Žilinka uchádzal o post generálneho prokurátora, a prezradil aj detaily, ktoré podľa neho vrhajú nové svetlo na to, ako mohla prebiehať jeho voľba v parlamente.

Pred voľbou vraj Žilinkovi volal Robert Kaliňák

Vagovič vysvetlil, že narazil na výpovede viacerých prokurátorov, ktorí priblížili okolnosti z obdobia, keď sa Žilinka uchádzal o post generálneho prokurátora. Podľa nich zohrali v zákulisí úlohu aj politické kontakty a komunikácia, o ktorej sa doteraz verejne nevedelo.

„Zaskočilo ma, že to mohlo byť až takto, že jednoducho v deň voľby Maroš Žilinka vybehol na chodbu špeciálnej prokuratúry, kde vtedy pracoval a že mu mal teda telefonovať Robert Kaliňák, že má pre neho tie hlasy. Hovorí to v tej knihe konkrétny človek, konkrétny prokurátor pod svojím menom,“ povedal Vagovič.

Dodal aj, že Žilinka vraj vôbec nepočítal s hlasmi Matovičovej koalície, hoci ho do funkcie navrhlo hnutie Sme rodina, vtedajší Matovičov partner.

Ale je tam aj iný prokurátor, ktorý hovorí, a to ma tiež zaskočilo, že keď spolu sedeli a uvažovali nad tým a počítali hlasy, že ako to môže dopadnúť, že Žilinka vôbec nepočítal s tým, že ho zvolí vtedajšia Matovičova koalícia, hoci ho navrhovalo Sme rodina,“ pokračoval Vagovič.

Žilinka sa vraj spoliehal na Smer a hnutie Sme rodina

Podľa jeho zistení rátal Žilinka s podporou zo strany Smeru, Sme rodina a časti opozície. Podľa novinára neskôr jeho kolegovia aj verejnosť pochopili, čo sa skrývalo za týmto postojom súčasného generálneho prokurátora. Zjavne to už mal s týmito stranami dopredu dohodnuté.

Dokonca sa podľa iných prokurátorov viackrát vyjadril, keď sa ho pýtali, či mu neprekáža, že ho podporí Smer – že nie, pretože podľa neho treba širokú spoločenskú zhodu naprieč politickým spektrom. Kolegovia to vtedy nechápali, dnes tomu už rozumejú, lebo zjavne tam boli nejaké zákulisné vyjednávania,“ uzavrel Vagovič.

