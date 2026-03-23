Jej služby využívajú mnohí Slováci. Známa firma by mala mať nových majiteľov, pôjde o veľkú transakciu

Martin Cucík
Operátor 4ka sa chystá odkúpiť spoločnosť Slovanet. Výrazne by jej to pomohlo zlepšiť pozíciu na našom trhu.

Slovenský telekomunikačný trh znova prichádza s významnou zmenou. Operátor 4ka, ktorý sa za posledné roky etabloval ako silný hráč v mobilných službách a postupne rozširuje aj pevný internet a televízne služby, je podľa informácií v procese odkúpenia spoločnosti Slovanet.

Zatiaľ nie je známe, či je predaj už oficiálne potvrdený podpisom zmluvy, ale všetky potrebné kroky pre samotnú akvizíciu sú údajne pripravené. Transakcia bude musieť prejsť aj schválením Protimonopolného úradu. Informoval o tom portál Živé.

Po spojení oboch spoločností prejde pod 4ku približne 100 000 zákazníkov, prevažne tých, ktorí využívajú internetové služby. Okrem toho operátor získa rozsiahlu optickú infraštruktúru, ktorá pokrýva približne rovnaký počet domácností.

Viac ako 700 000 zákazníkov

4ka je slovenský mobilný operátor, ktorý na našom trhu pôsobí od roku 2015. Podľa oficiálneho webu využíva jej služby viac ako 700 000 zákazníkov. Dlhodobo je na štvrtej priečke v počte používateľov za „veľkou trojkou“ slovenského mobilného trhu, teda spoločnosťami O2, Orange a Telekom. Spoločnosť postupne rozšírila služby aj o optický internet a televíziu 4KA TV.

Vtedajší generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker predstavil 4. mobilného operátora na Slovensku pod značkou 4ka na tlačovej konferencii 4. októbra 2015 v Bratislave.

Prevádzkuje ju spoločnosť SWAN, a. s., ktorá je súčasťou holdingu DanubiaTel, a. s. SWAN má vlastnú mobilnú a optickú infraštruktúru vrátane dátových centier a zároveň využíva siete obchodných partnerov, vďaka čomu sú služby 4ky dostupné v širokej časti krajiny. Akvizícia spoločnosti Slovanet by jej zlepšila pozíciu na trhu.

Tržby v desiatkach miliónov

Slovanet je dlhodobo etablovaný poskytovateľ internetových služieb a sieťových riešení. Firma už roky dodáva internet pre domácnosti a zároveň ponúka komplexné riešenia pre firmy a inštitúcie. Tieto služby často zahŕňajú spravované siete, cloud produkty, ale aj bezpečnostné riešenia.



Podľa portálu Finstat síce tržby spoločnosti Slovanet v roku 2024 presiahli 51 miliónov eur, finančný rok však skončila v strate 1,36 milióna. 4ke sa však aj napriek týmto výsledkom investícia do spoločnosti zjavne oplatí.

V prípade 4ky by prevzatie Slovanetu znamenalo výrazné rozšírenie infraštruktúry. 4ka už dnes investuje do moderných sietí na celom Slovensku a rozširuje nielen mobilné pokrytie, ale aj optickú sieť pre rýchly internet. Nový prírastok zákazníkov by firme pomohol konkurovať etablovaným operátorom v oblasti pevného internetu. Z hľadiska infraštruktúry aj počtu zákazníkov by to predstavovalo jednu z najvýznamnejších zmien v histórii operátora.

Zmeny aj v prípade konkurencie

Iba prednedávnom sme pritom informovali o ďalšej veľkej zmene na trhu. Spoločnosť O2 Slovakia sa chystá na prebratie spoločnosti UPC Broadband Slovakia. V tomto prípade sa už čaká iba na rozhodnutie Protimonopolného úradu.

O2 Slovakia je vedúci operátor v mobilnom segmente s 2,37 milióna aktívnych SIM kariet a zároveň poskytuje pevné internetové služby a vlastnú televíznu platformu O2 TV.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek,…

Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje

