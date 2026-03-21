Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik

Výletná loď, ktorá má v názve slovo „radosť“, ponúka zážitok, ktorý vám zrýchli tep a zdvihne adrenalín v tele. Vďaka tomu vyniká medzi ostatnými megaloďami. Na jej streche sa totiž nachádza unikátna motokárová dráha, kde sa cestujúci môžu preháňať na motokárach vysokou rýchlosťou doslova uprostred oceánu.
Má kapacitu takmer 4-tisíc cestujúcich
Loď spoločnosti Norwegian Cruise Line s názvom Norwegian Joy je moderná výletná loď triedy Breakaway Plus, ktorá svoju prvú plavbu na mori absolvovala v apríli 2017. Jej maximálna kapacita je 3 852 cestujúcich. Aktuálne sa plaví po Panamskom prieplave, Tichomorí, Karibiku, Bahamách, Aljaške a Strednej Amerike. Prístav má v Miami, Seattli, Port Canaveral, Los Angeles a vo Vancouveri.
Postavila ju nemecká lodiarska spoločnosť Meyer Werft pred 9 rokmi v Papenburgu v Nemecku s nákladmi 700 miliónov eur. Jej krstným otcom je čínsky spevák a skladateľ Wang Leehom. Pôvodne bola postavená na mieru pre čínskych klientov, pre ktorých bol na palube k dispozícii personál ovládajúci čínsky jazyk aj autentická čínska kuchyňa a zábava inšpirovaná čínskou kultúrou. Prístav mala v tom čase v Šanghaji a Tchien-ťine.
V roku 2019 však nahradila loď Norwegian Pearl, preto bola prevezená do USA a zrekonštruovaná za 50 miliónov dolárov, aby sa odstránili mnohé špecifické ázijské prvky, ako napríklad čajová záhrada a karaoke bar, vďaka čomu vyzerá viac ako jej sesterská loď Norwegian Bliss.
Pre porovnanie, najväčšia loď na svete, ktorou je loď Icon of the Seas, meria 365 metrov, čo je len o 32 metrov viac.
Jediná svojho druhu
