Jeho odpoveď mnohých odrovná. Viktor Vincze odtajnil, či sa s Adelou neboja, že im lietanie zničí manželstvo

Foto: Instagram.com/viktorvincze

Jana Petrejová
Je to jeho vysnívané povolanie, no nie za každú cenu. 

Niektorí si za celý svoj život nesplnia veľký sen, po ktorom túžia, čo však nemožno povedať o otcovi adoptívneho synčeka Maxíka. Bývalý markizácky moderátor momentálne lieta ostošesť a po náročných skúškach si naplno užíva pilotovanie. Je to jeho vášeň, no ako najnovšie prezradil, ak by sa stala jedna vec, nemal by problém sa jej vzdať.

Koniec znamená automaticky nový začiatok. Viktor Vincze vymenil televíziu za pilotovanie, po čom už dlhšie túžil. Pred niekoľkými rokmi začal pracovať na svojom sne, ktorý ho vyšvihol tam, kde je dnes. Pôsobí v jednej leteckej spoločnosti, pričom pred pár dňami sa pochválil zaujímavou fotografiou na sociálnej sieti.

Zaujímavá otázka od fanúšika

Samotné učenie a ešte k tomu v anglickom jazyku a za veľa peňazí. Pilotovanie nie je lacná záležitosť, na druhej strane dnes si užíva sladkú odmenu a trávi veľa času v oblakoch. Nedávno zverejnil na svojom Instagrame zábery, na ktorých je Viktor v kokpite a nasledujú snímky zo zasneženej leteckej dráhy. „Dobré ráno vám zo snehovou kalamitou zasiahnutého Islandu želá váš poštár Viktor,“ napísal vtipne exmoderátor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

V poslednej dobe sa Viktor venuje svojim fanúšikom častejšie než predtým, za čo zrejme môže viac času po odchode z Markízy. Opäť ich vyzval, aby sa ho pýtali na čokoľvek. Jeden z nich mu dal prekvapivú otázku: „Brácho je pilot a hovoril, že v ich povolaní je vysoká rozvodovosť. „Nebojí“ sa Adelka?“

Jeho odpoveď mnohí nečakali a rovnako ako jeho manželka, aj jeho názory sú zakaždým rozumné a majú hlavu aj pätu. „Dáva to zmysel, keďže piloti sú veľa preč. No otázka by nemala byť postavená, či sa nebojí Adelka, ale či sa nebojíme. Lebo manželstvo je spoločný príbeh, ktorý musia tvoriť obaja, nielen žena,“ upozornil Viktor.

Vzťah je jeho prioritou

