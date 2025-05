Jedného dňa by sa to vraj mohlo stať: Donald Trump mladší nevylúčil, že bude kandidovať na prezidenta USA

Najstarší syn amerického prezidenta Donald Trump mladší nevylučuje, že by v budúcnosti mohol kandidovať na prezidenta Spojených štátov. Na konferencii v katarskej Dauhe povedal, že by sa tak „jedného dňa“ mohlo stať. Tvrdenia, že zvažuje uchádzať sa o post šéfa Bieleho domu, podľa agentúry AFP predtým poprel, píše TASR.

Donald Trump mladší (47) je výkonným viceprezidentom rodinnej holdingovej spoločnosti The Trump Organization i hlasným zástancom otcovej pravicovej politickej agendy Make America Great Again (MAGA). V marci ľavicový portál Mediate tvrdil, že Donald „vážne uvažuje o kandidatúre na prezidenta v roku 2028“, čo však vtedy sám poprel.

Jeden nikdy nevie…

Otázku, či by sa chcel uchádzať o post prezidenta po svojom otcovi Donaldovi Trumpovi staršiemu, ktorému uplynie druhé funkčné obdobie v roku 2028, mu položili v stredu počas ekonomického fóra v Dauhe. Pred odpoveďou sa podľa AFP najprv uškrnul a potom naznačil, že je to možné.

„Je mi cťou, že sa ma na to pýtajú, a cťou vidieť, že niektorým ľuďom to nevadí,“ povedal počas panelovej diskusie fóra organizovaného agentúrou Bloomberg, pričom mu niektorí z prítomných účastníkov zatlieskali. „Jeden nikdy nevie… možno jedného dňa, viete, to volanie tam je,“ dodal.

Donald Trump mladší je prvorodeným synom úradujúceho amerického prezidenta a jeho bývalej, medzičasom zosnulej manželky Ivany. V súčasnosti pôsobí ako podnikateľ, pričom od roku 2016, keď jeho otec zvíťazil v prezidentských voľbách, vedie spoločnosť The Trump Organization po boku svojho brata Erica.