Jedna z najdivnejších smrtí: Muž dostal rakovinu od pásomnice, ktorá na ňu ochorela. Drobnými nádormi mal zamorené telo

Či si to pripustíme alebo nie, smrť sa týka každého z nás. Nie každý má to „šťastie“, že umrie v pokoji v starobe a prakticky bezbolestne. Niekedy to príroda zariadi inak a človek môže zomrieť aj mimoriadne raritným spôsobom.

Telo plné nádorov

Portál IFL Science opisuje kazuistiku publikovanú v The New England Journal of Medicine o desivej smrti muža, ktorý mal vírus HIV. Prípad sa stal v roku 2015 a 41-ročný pacient vyhľadal lekársku pomoc v nemocnici v kolumbijskom meste Medellín po tom, ako začal trpieť únavou, chudnutím, ale aj horúčkou či kašľom.

CT vyšetrenie ukázalo, že jeho pľúca, ale aj pečeň sú posiate nádormi. To je samo o sebe desivé, no lekárom sa nepozdával ich tvar, keďže boli 10-násobne menšie, aké očakávali. Testy tiež ukázali, že muž má v stolici vajíčka bežného parazita pásomnice, no najväčší šok prišiel vtedy, keď otestovali nádorové tkanivo.

V ňom totiž našli práve DNA parazita pásomnice detskej (Hymenolepis nana). Pacientov stav sa nezlepšoval a následne zomrel 72 hodín po prijatí v nemocnici.

Rakovinu preniesla pásomnica do mužovho tela

Všetko nasvedčovalo tomu, že samotná pásomnica dostala rakovinu a táto choroba sa začala šíriť do organizmu hostiteľa. „Ochorenie u ľudí na rakovinu spôsobenú rakovinovými bunkami z parazitov, je novým objavom,“ napísali lekári, pričom poznamenali, že mnohobunkové parazity žijúce v hostiteľovi majú mechanizmy, aby sa vyhli imunitnému systému hostiteľa. Ak ale parazit ochorie na rakovinu, tieto mechanizmy môžu spôsobiť rozšírenie ochorenia aj mimo parazita.

Lekári uvádzajú, že tento vzťah by mali vedci v budúcnosti preskúmať. Je ale veľmi pravdepodobné, že vplyv na tento zvláštny prenos rakoviny mohol mať aj vírus HIV, ktorým bol pacient nakazený.